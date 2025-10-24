Россия ночью атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области, 19 населенных пунктов без света
Войска России нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области 24 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Кировоградской области)
Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 24 октября, атаковали объекты критической инфраструктуры Кировоградской области, в результате чего без света остались 19 населенных пунктов.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
Под удар попала инфраструктура в Новоукраинском районе. Погибших нет.
В ГСЧС добавили, что пожары ночью возникли на нескольких локациях. Ликвидация последствий удара РФ продолжается.
Ночью 24 октября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за российской атаки шахедами.
Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали FPV-дроном машину ГСЧС, которая приехала на тушение пожара в Орехове Запорожской области. Один спасатель ранен.