Россия ночью атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области, 19 населенных пунктов без света

24 октября, 07:35
Войска России нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области 24 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Кировоградской области)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 24 октября, атаковали объекты критической инфраструктуры Кировоградской области, в результате чего без света остались 19 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

ГСЧС Кировоградской области
Под удар попала инфраструктура в Новоукраинском районе. Погибших нет.

В ГСЧС добавили, что пожары ночью возникли на нескольких локациях. Ликвидация последствий удара РФ продолжается.

ГСЧС Кировоградской области
ГСЧС Кировоградской области
Ночью 24 октября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за российской атаки шахедами.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали FPV-дроном машину ГСЧС, которая приехала на тушение пожара в Орехове Запорожской области. Один спасатель ранен.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика Кировоградская область Отключения света Война России против Украины атака шахедов атаки России на энергосистему

