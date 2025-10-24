Армия РФ атаковала FPV-дроном авто ГСЧС в Запорожской области, есть раненый

Российские оккупанты ударили FPV-дроном по машине ГСЧС в Запорожской области.

Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что россияне атаковали спасателей после ликвидации пожара в Орехове, что в Запорожской области.

«Один спасатель получил ранение плеча и минно-взрывную травму. Его транспортировали в больницу. Другие чрезвычайники не пострадали», — говорится в сообщении.

Также ударом повредило пожарный автомобиль.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram