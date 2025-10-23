Число пострадавших возросло до девяти. В сети появилось видео разрушений на Подоле в Киеве после атаки РФ

23 октября, 12:08
Поделиться:
Последствия вражеской атаки на Киев (Фото: ГСЧС Киева)

Последствия вражеской атаки на Киев (Фото: ГСЧС Киева)

Ночью 22 октября армия страны-агрессора России атаковала Киев беспилотниками. На видео показали последствия обстрела Подольского района столицы по состоянию на утро 23 октября.

Запись опубликована на странице Суспільного.

В результате атаки известно уже о девяти пострадавших, сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

В целом повреждения зафиксированы в трех районах города, однако наибольшие разрушения получил Подольский район.

Реклама

Там при обстреле поврежден один из жилых комплексов: в домах выбиты окна, а на земле лежат обломки фасадов, кровли и строительных конструкций. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Читайте также:
Атака шахедов на Киев: обломки БПЛА упали в нескольких районах столицы, повреждена синагога, четверо пострадавших

Также пострадала синагога: повреждены витражи, частично выбиты окна, разрушена система вентиляции и фасад.

Кроме зданий, повреждены несколько автомобилей: у них выбиты окна и повреждены кузовные части. От обломков пострадал один из бизнес-центров.

Последствия атаки фиксируют также в Оболонском и Деснянском районах, где обломками повреждены жилые дома.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Киев Российская агрессия Обстрел Атака Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies