Число пострадавших возросло до девяти. В сети появилось видео разрушений на Подоле в Киеве после атаки РФ

Ночью 22 октября армия страны-агрессора России атаковала Киев беспилотниками. На видео показали последствия обстрела Подольского района столицы по состоянию на утро 23 октября.

Запись опубликована на странице Суспільного.

В результате атаки известно уже о девяти пострадавших, сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

В целом повреждения зафиксированы в трех районах города, однако наибольшие разрушения получил Подольский район.

Там при обстреле поврежден один из жилых комплексов: в домах выбиты окна, а на земле лежат обломки фасадов, кровли и строительных конструкций. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Также пострадала синагога: повреждены витражи, частично выбиты окна, разрушена система вентиляции и фасад.

Кроме зданий, повреждены несколько автомобилей: у них выбиты окна и повреждены кузовные части. От обломков пострадал один из бизнес-центров.