Россия ночью атаковала Украину 183 дронами, зафиксировано попадание на 11 локациях

В ночь на среду, 8 октября, российская армия совершила атаку примерно 183 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Армия страны-агрессора запускала по Украине дроны из Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из Гвардейского и Чауды на временно оккупированной территории Крыма.

Около 100 БпЛА составляли шахеды.

Атаку отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, ПВО сбила или подавила 154 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадания 22 БпЛА противника на 11 локациях.

В Воздушных силах предупреждают, что атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

В ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую, Черниговскую и Одесскую области. В Марганецкой и Зеленодольской общинах Днепропетровской области пострадали люди, вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, предприятие и религиозное сооружение.

В Нежинском районе Черниговской области обесточены более 4,5 тысячи абонентов. В результате обстрела движение поездов в Нежинском направлении частично затруднено или изменено.