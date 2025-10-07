В Шостке Сумской области восстановили газоснабжение после массированных российских атак

В Шостке Сумской области специалисты восстановили газоснабжение после массированных российских атак, сообщил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий во вторник, 7 октября.

По словам Корецкого, аварийные работы продолжались сутки. По состоянию на сейчас 33 тысячи абонентов получают газ в полном объеме.

В сообщении также сказано, что восстановлено газоснабжение окрестных населенных пунктов — Богданки, Ображиевки, Ковтунового, Мироновки, Крупца и Шкирмановки. В поселке Воронеж подача газа возобновится после завершения ремонта на одном из поврежденных газовых объектов, работы на нем продолжаются.

4 октября Россия дважды атаковала вокзал в Шостке. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский, после чего началась эвакуация людей, во время которой враг повторно атаковал и попал в электровоз поезда Киев — Шостка.

Пострадало около 30 человек, один человек погиб. Также в результате атаки были повреждены электросети, водоснабжение и система газообеспечения.