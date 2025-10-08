В Черниговской области поврежден энергетический объект в результате российского обстрела

Нежинщина в Черниговской области оказалась под ударом российских окупантов. В результате обстрела есть попадание в энергетический объект.

Об этом 8 октября сообщило АО Черниговоблэнерго.

Из-за атаки страны-агрессора более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

В компании отмечают, что работы по восстановлению света уже продолжаются.

Реклама

Укрзализныця сообщила, что из-за обстрелов РФ в Нежинском направлении временно отменен ряд поездов и затруднено движение. Некоторые поезда курсируют по измененным маршрутам, а рейсы Сумы — Львов и Ужгород — Харьков задерживаются примерно на два часа.

7 октября российские оккупанты атаковали Нежинский район в Черниговской области, дроны попали возле железнодорожной станции перегона Носовка — Нежин. В горсовете сообщали о временном прекращении движения железнодорожного транспорта. В ОВА сообщали о попадании БПЛА на территории инфраструктурного объекта и предприятия, которое не функционирует, в Нежине.

В ночь на 8 октября Воздушные силы ВСУ снова сообщали о движении дронов в районе Нежина.