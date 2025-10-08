Россияне атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшие, вспыхнули пожары, повреждено предприятие и религиозное здание — фото

8 октября, 09:16
Поделиться:
В результате атаки РФ на Днепропетровщину есть пострадавшие, загорелись дома и предприятие (Фото: ГСЧС Днепропетровщины)

В результате атаки РФ на Днепропетровщину есть пострадавшие, загорелись дома и предприятие (Фото: ГСЧС Днепропетровщины)

В ночь на среду, 8 октября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Под обстрелом оказались Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы.

В Марганецкой громаде из-за обстрела из РСЗО пострадали три человека. В результате удара загорелся жилой дом, повреждены предприятие, религиозное сооружение, несколько домов и автомобили.

Реклама

В Зеленодольской общине ранены два человека, а в Новопольской из-за атаки дронов возник пожар.

В Межевской общине дрон попал в пятиэтажку, в результате чего загорелся балкон.

Сейчас все пожары ликвидированы.

В ночь на 8 октября Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов на Днепропетровщине.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Обстрел Днепропетровская область Атака РСЗО Война России против Украины Никополь Марганец Дроны Пожежа Днепропетровская область Пострадавшие Зеленодольск Криворожский район синельниковский район

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies