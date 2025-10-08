В результате атаки РФ на Днепропетровщину есть пострадавшие, загорелись дома и предприятие (Фото: ГСЧС Днепропетровщины)

В ночь на среду, 8 октября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Под обстрелом оказались Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы.

В Марганецкой громаде из-за обстрела из РСЗО пострадали три человека. В результате удара загорелся жилой дом, повреждены предприятие, религиозное сооружение, несколько домов и автомобили.

В Зеленодольской общине ранены два человека, а в Новопольской из-за атаки дронов возник пожар.

В Межевской общине дрон попал в пятиэтажку, в результате чего загорелся балкон.

Сейчас все пожары ликвидированы.