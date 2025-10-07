РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Глеб Гаранич)
Вечером вторника, 7 октября, российские оккупанты запустили несколько групп шахедов в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
23:37. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
23:23. ВС сообщают о движении БПЛА с севера по курсу на Киев.
23:21. СМИ сообщают о взрывах в Херсоне.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Киеве.