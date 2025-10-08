В Херсоне в результате обстрела армии РФ повреждено здание Суспільного

8 октября, 00:04
Здание Суспільне Херсон повреждено в результате удара армии РФ (Фото: Суспільне Херсон/Telegram)

Здание Суспільне Херсон повреждено в результате удара армии РФ (Фото: Суспільне Херсон/Telegram)

Во вторник, 7 октября, в Херсоне в результате российского артиллерийского обстрела было повреждено здание Суспільне Херсон.

Об этом вещатель сообщил в Telegram.

Как отметил менеджер филиала Михаил Сваричевский, здания расположены в опасной зоне города, поэтому сейчас фактически законсервированы и не используются в работе команды.

«Мы видим повреждения кровель, оконных блоков и фасада зданий. Будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать последствия этого преступления со стороны РФ», — отметил он.

Фото: Суспільне Херсон/Telegram
Фото: Суспільне Херсон/Telegram
Фото: Суспільне Херсон/Telegram
Фото: Суспільне Херсон/Telegram

Пострадавших в результате обстрела нет. Команда Суспільного в Херсоне продолжает работу.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября российские оккупанты атаковали с дрона остановку общественного транспорта в Херсоне. В результате удара погиб человек.

Редактор: Никита Днепровский

