В Сумской области ввели графики аварийных отключений света

На Сумщине ввели аварийные отключения света на 10 октября 2025 года (Фото: pixabay.com)

В Сумской области в пятницу, 10 октября, будут действовать графики аварийных отключений (ГАВ) света, сообщает Сумыоблэнерго.

Ограничения применяются по указанию НЭК Укрэнерго из-за последствий российской атаки на энергосистему, сообщает компания. Сейчас графики действуют для 10 очередей потребителей.

Реклама

В Черниговоблэнерго также сообщали, что 10 октября на территории региона будут действовать графики отключения света.

Ранее 10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.