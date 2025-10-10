В Сумской области ввели графики аварийных отключений света

10 октября, 07:36
На Сумщине ввели аварийные отключения света на 10 октября 2025 года (Фото: pixabay.com)

В Сумской области в пятницу, 10 октября, будут действовать графики аварийных отключений (ГАВ) света, сообщает Сумыоблэнерго.

Ограничения применяются по указанию НЭК Укрэнерго из-за последствий российской атаки на энергосистему, сообщает компания. Сейчас графики действуют для 10 очередей потребителей.

В Черниговоблэнерго также сообщали, что 10 октября на территории региона будут действовать графики отключения света.

Ранее 10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика Черниговская область Сумская область Отключения света Война России против Украины Графики отключения света атаки России на энергосистему

