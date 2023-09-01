ВСУ достигли паритета с оккупантами в контрбатарейной борьбе, в России начались аресты критически настроенных «военкоров» — ISW 1 сентября, 08:33 Украинский Град возле линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные силы Украины, вероятно, достигли паритета в контрбатарейной борьбе против россиян, отодвинув артиллерию оккупантов на некоторых участках линии фронта.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

31 августа ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на обоих участках фронта. Это подтвердили Генеральный штаб ВСУ и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщив, что ВСУ достигли успехов на направлении Новоданиловка — Новопрокоповка (5−13 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. Маляр также заявила, что украинские силы достигли успехов на Бахмутском направлении. Сергей Баранов, начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, заявил, что украинские войска достигли паритета с войсками РФ в контрбатарейной борьбе. «Это в первую очередь достигается за счет того, что натовские системы имеют большую дальность стрельбы. Если советские имеют среднюю дальность до 24 км, некоторые образцы — до 28 км, то за счет использования натовских систем мы и на 30−40 км стреляли. Это позволило нам уничтожить орудия врага или повредить их, а также отодвинуть артиллерию противника от линии фронта вглубь и не дать возможность заниматься контрбатарейной борьбой против нашей артиллерии и влиять на нашу пехоту», — подчеркнул Баранов. Ранее в конце июля украинские официальные лица делали заявления, которые указывали на то, что украинская кампания подобных ударов успешно снижает российские контрбатарейные возможности. С середины июля российские источники неоднократно выражали обеспокоенность из-за недостатка возможностей для контрбатарейной борьбы в оккупационных войсках, особенно на юге Украины.

Видео дня

Аналитики ISW обратили внимание на слова Владимира Зеленского, который сделал акцент на внутреннем производстве в Украине ракет большой дальности — эксперты предполагают, что это часть скоординированной кампании Украины, направленной на усиление ударных возможностей Киева по глубокому тылу России. «Результаты нашего оружия — нового украинского оружия — 700 километров», — сказал Зеленский, не предоставив других подробностей об этом ударе или оружии. Ранее 26 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что 23 августа новая ракета украинского производства поразила российскую систему ПВО С-400 в Крыму, а начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил 24 августа, что украинские войска имеют возможность нанести удар по любой части оккупированного Крыма.

В России арестовали известного ультранационалистического провоенного блогера по обвинению в дискредитации российской армии — речь идет о Андрее Куршине, который руководил Telegram-каналом Moscow Calling. В ISW считают этот арест частью централизованных усилий властей РФ, направленных на то, чтобы подавить голоса некоторых критически настроенных «военкоров» и блогеров, но не вызывая общей негативной реакции. Канал Moscow Calling ранее регулярно критиковал Владимира Путина и Министерство обороны России за различные аспекты ведения войны Россией, одновременно поддерживая ультранационалистические цели, которые лежат в основе самой войны. Также этот Telegram-канал регулярно поддерживал арестованного российского ультранационалиста и военного преступника Игоря Гиркина. Российское провоенное ультранационалистическое информационное пространство лишь приветствовало арест Куршина. ISW напоминает, что в апреле тот пошутил об убийстве российского «военкора» Максима Фомина (Владлена Татарского), и тогда «военкоры» призвали российские власти наказать Куршина за «антиправительственные настроения».

В ISW предполагают, что аресты Куршина и Гиркина свидетельствуют о намерениях Кремля арестовать те ультранационалистические голоса инфопространства РФ, которых более широкое сообщество в основном клеймит — чтобы избежать общей негативной реакции и одновременно усилить свой контроль над российским информационным пространством.

В провоенном сообществе РФ также появились сообщения, что российское военное руководство якобы отдало приказ о задержании еще трех российских военных блогеров, которые недавно критиковали Минобороны РФ (в частности, за ситуацию на фронте для 205-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ) — и этот вероятный шаг тоже вызвал негативную реакцию лишь в небольшой части российского инфопространства. «Минобороны России, вероятно, выбирает цели, наказание которых не будет иметь значительных последствий в российском информационном пространстве», — констатируют в ISW.

Тем временем задержанный Игорь Гиркин и его соратники совершили, вероятно, тщетную попытку объединения в целостную и значимую политическую оппозиционную группу. 31 августа Гиркин объявил, что якобы намерен баллотироваться в президенты России на выборах в 2024 году, но в первую очередь использовал это заявление, чтобы повторить свою давнюю критику Владимира Путина. Теоретическая «кампания» Гиркина фактически не будет иметь никакого влияния, и ее не следует рассматривать как прямую политическую угрозу Кремлю, напоминают в ISW. Заявление Гиркина является скорее попыткой привлечь внимание к его аресту и обвинениям в адрес Путина. Кирилл Федоров, член возглавляемого Гиркиным Клуба разгневанных патриотов, заявил, что заявление Гиркина о президентстве является неожиданностью, и что «клуб» ранее не обсуждал вопрос возможность баллотирования Гиркина в президенты во время недавней встречи. Предыдущие заявления о создании политических движений от соратников Гиркина не вызвали никакой существенной реакции, и Клуб разгневанных патриотов, вероятно, отчаянно прилагает усилия, чтобы сохранить актуальность и сплоченность во время заключения Гиркина.