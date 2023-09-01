Бердянское направление. В Силах обороны объяснили попытки России контратаковать возле Старомайорского

1 сентября, 05:54
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Украинские военные в Донецкой области, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные в Донецкой области, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Одной из целей попыток российских оккупантов контратаковать возле освобожденного Силами обороны Старомайорского Донецкой области может быть оттягивание украинских войск.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил в эфире Донбасс.Реалии в четверг, 31 августа.

«Целью может быть отвлечение определенных наших сил. Среди вариантов может быть и то, что российские командиры не докладывали на гору о том, что они потеряли какие-то позиции, и сейчас пытаются восстановить утраченное положение», — рассказал он.

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Также, по его словам, то, что Генштаб прекратил отчитываться о продвижении на Бердянском направлении, «не означает, что успехов нет» — плановая боевая работа продолжается и скоро «успехи могут озвучить».

Село Старомайорское Силы обороны освободили от российских оккупантов 27 июля, а за июнь отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного, 28 августа — Работино Запорожской области, куда бойцы зашли за шесть дней до этого. Теперь они продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Контрнаступление Война России против Украины

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