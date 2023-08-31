Зеленский дал задание производить оружие с дальностью поражения более 700 километров 31 августа, 22:52 Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский дал задание изготавливать оружие, дальность поражения которого будет более 700 километров.

Он уточнил, что провел переговоры с военными по этому вопросу.

«Селектор с военными и чиновниками. Фронт. Наши наступательные действия. Результаты нашего оружия — нового украинского оружия — 700 километров», — сказал Зеленский.

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Больше никаких деталей президент не привел.

Ранее Зеленский заявил, что случаи «бавовны» на территории России дают украинцам ощущение справедливости. Он также добавил, что война с ее последствиями возвращается обратно к агрессору.

В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.