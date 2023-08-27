«Хвалят военные». Зеленский рассказал, какие ракеты производят в Украине 27 августа, 20:40 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает наращивать и увеличивать производство собственных ракет, а также начала производить вооружение по стандартам НАТО.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на 1+1.

По словам главы государства, он был причастен к запуску нескольких ракетных программ «со всеми службами, разведкой, военными».

Видео дня

«Мы производили и производим различные ракеты. Мы производим Нептун, Стугна, Корсар. Мы производим Стугны и Корсары, не в десятки раз больше. Просто колоссальные цифры, которые постоянно на фронте», — рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вышеуказанные ракеты «хвалят военные» и «хотят еще больше». Зеленский добавил, что военные даже «не представляют, какое количество строим» и сказал, что эта цифра является просто очень большой.

Кроме того, по словам президента, Украина начала производить артиллерию по стандартам НАТО.

«Ее никогда не было в Украине и не должно было быть. Мы смогли договориться. У нас есть отечественная артиллерия, которая на поле боя 155-го калибра. Ее никогда не было. У нас теперь есть производство не одной системы, а производство системное. Этого пока очень мало для фронта, но это в разы больше, чем было», — резюмировал Зеленский.