От Москвы до Донбасса. Россиян ждет ад — интервью НВ с экс-министром обороны Украины 20 апреля, 15:08 Цей матеріал також доступний українською НАЧАЛОСЬ: Последние два дня войска РФ пошли в большое наступление на востоке, применяя много техники (на фото — боец ВСУ возле подбитого российского Т-72 BV, Донецкая область) (Фото:REUTERS / Serhii Nuzhnenko)

Андрей Загороднюк, бывший глава Минобороны, рассказал НВ о том, как будет развиваться наступление РФ на Донбассе и к чему привело уничтожение крейсера Москва.

Как изменится расстановка сил в акватории Черного моря после гибели российского флагманского крейсера Москва и чего ожидать от противника на востоке, — об этом НВ рассказал Андрей Загороднюк, который в 2019—2020 годах возглавлял украинское оборонное ведомство.

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Давайте начнем с того, о чем говорят сейчас многие — от западных аналитиков до президента Владимира Зеленского: будет ли большое наступление РФ на востоке?

— Оно уже идет. И будет развиваться дальше.

— Что сейчас там происходит? Есть данные, что у врага возле Изюма сконцентрировано где-то 12−14 тыс. человек личного состава. А президент Зеленский сказал, что наших на Донбассе — 44 тыс. То есть, россиянам для наступления нужно в три раза больше — около 120 тыс?

— Давайте сейчас не спекулировать цифрами. Ситуация такая: россияне собирают ударные группы в таком составе, в каком у них получается. Сейчас делать оценку их войска и нашего по количеству некорректно. Как мы видим, главным уроком этой войны будет то, что эффективность (украинские войска) намного более важна, чем количество (российские).

Например, мы точно знаем, что россияне привлекают срочников и резервистов, а качество такого личного состава сомнительное.

Но не следует преуменьшать опасность. На востоке Украины будет очень сложная часть войны. Командование ВСУ делает все возможное для того, чтобы к этому подготовится и пресечь планы врага.

— Как может происходить наступление с их стороны?

— С их стороны все будет достаточно ясно: массированные авиа- и артиллерийские обстрелы, обстрелы системами залпового огня и ракетами с территории России по нашим позициям. Обстрелы городов и сел, которые находятся на этой территории. Это может быть попытка уничтожения всего, что может помочь нашей обороне. Потом попытка наступления сухопутными войсками с применением бронированной техники, — в первую очередь, танков.

ВСЕ, ЧТО БЫЛО ПОД РУКОЙ: По мнению Андрея Загороднюка, бывшего министра обороны, враг кинул в наступление на Донбассе все, что мог собрать / Фото: mil.gov.ua

— Какая может быть тактика у нас?

— Такая, о которой враг не догадается заранее.

— Генерал Александр Дворников, который возглавил командование всей операцией РФ на востоке, — он же не справился со своими задачами в Сирии?

— Это правда. Его действительно сместили. Наградили, но фактически он был смещен.

Сирийский опыт и условия ведения боя очень отличаются от Украины. Главное преимущество этого субъекта [Дворникова] в том, что он предпочитает массированные огневые поражения, в том числе по гражданским объектам, как вид тактики. В некоторых случаях истории войн это давало преимущества и снижало решимость противника. В Украине это приводит к обратному результату. Россиян ждет ад в Украине. Их об этом предупреждали, кстати.

— А что с тактикой у россиян, — она действительно прямолинейна, как в советских учебниках?

— Да. Вероятность того, что они будут действовать по учебникам, крайне высокая. Россияне очень любят работать по стандартным схемам. Количество задействованной техники и личного состава — это их одно единственное преимущество.

— Давайте переместимся с суши на море: что отправило на дно крейсер Москва — флагмана российского Черноморского флота? В РФ вначале говорили о коротком замыкании, неблагоприятных погодных условиях. Теперь у них новая версия — попадание норвежской ракеты NSM, имеющей вместо активной радиолокационной головки наведения инфракрасную, — потому, мол, ракеты смогли пройти системы ПВО корабля?

— В понимании фактов нам никогда не нужно опираться на сообщения россиян. Все, что публично говорят представители их власти — это часть пропаганды и выстраивания искусственной реальности. Нюанс, однако, еще в том, что их восприятие фактов может также быть далеко от объективной реальности. Они находятся в плену собственной пропаганды.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР: Затопление крейсера Москва, флагмана ЧФ РФ, стало тяжелой имиджевой потерей для всех вооруженных сил страны-агрессора / Фото: DR

Развитый мир не воспринимает всерьез заявления россиян еще после их намерений запутать историю с [сбитым над Донбассом] рейсом МН17 в 2014 году.

Крейсер уничтожили украинские ракеты Нептун. Точка.

Но россияне никогда этого не признают. Тем более признать, что [флагман погиб] от более совершенных украинских технологий — это [для них] вдвойне унизительно.

— Россияне говорят, что система ПВО крейсера сбила бы Нептун.

— Только она его не сбила. Объяснений может быть много. Главное, что системы защиты не сработали.

Возможно, слишком быстро и низко летела ракета, а их система ПВО оказалась не такой эффективной, как они думали. Такие случаи бывают. Давайте вспомним историю, когда иранцы запустили крылатую ракету в саудовский нефтяной терминал, — и взорвали его. После была аналогичная атака дроном в 2019 году. И наконец 25 марта этого года — крылатой ракетой. А у саудитов стоит одна из лучших систем ПВО. И ничего не сработало.

— На крейсере было много вооружения. И после попадания произошел огромный взрыв. Сдетонировал боекомплект?

— Конечно.

— Появилось фото и видео последних минут «жизни» Москвы, — на них корабль сильно кренится на левый борт. Это признак большой пробоины?

— Да. Это означает нарушение плавучести судна (снижение запаса плавучести), вызванной нарушением водонепроницаемости корпуса.

— Как гибель крейсера повлияет на ситуацию в Черном море? У россиян же на подходе есть еще два корабля того же типа — Варяг и Маршал Устинов. Но они заперты в Средиземном море, — турки их не пропускают.

— Украинская операция по обороне побережья имеет колоссальное стратегическое значение. Во-первых, ее проведение было предусмотрено еще стратегией развития Военно-морских сил (ВМС) до 2035 года (принята в 2018-м). Ее первая стадия — sea denial, противодействие захвату территориальных вод Украины (или незаконному проникновению в наши воды объектов противника) системами береговой обороны. То есть, пока Украина строила корабельный состав своих ВМС, мы должны были обеспечить поражение судов противника с берега. И как мы видим, это произошло.

Россияне теперь понимают, что оккупация моря путем направления кораблей в наши воды небезопасна для них самих. По большому счету мы говорим о том, что вся их стратегия доминирования в морских водах через преимущество в корабельном составе ущербна. Ни один из их кораблей не может чувствовать себя больше в безопасности в наших водах. Если мы смогли уничтожить наиболее защищенный флагман флота, то что уже говорить об остальных.

— Крейсер Москва действительно прикрывал своими системами ПВО переход от Херсонской области в Крым?

— Системы ПВО, размещенные на кораблях, могут охватывать не только морскую зону, но и часть суши. Москва был главным носителем боевой мощи Черноморского флота РФ. Его потеря для россиян (с учетом перекрытия Турцией Босфора) невосполнима.

Еще важный момент: на крейсере Москва находилось командование всей морской частью войны России против нас — флагманский командный пункт. И там находились штабные офицеры, которые занимаются командованием всей флотилии. Они еще руководили авиацией, возможными действиями морской пехоты и так далее. При взрыве и затоплении там наверняка погибли офицеры этого командного пункта, документация, системы связи, компьютерные системы и так далее.

— Если говорить в целом про весь флот РФ — насколько потеря Москвы существенна?

— Существенна в первую очередь с точки зрения снижения общего боевого потенциала военно-морского флота РФ. Также потеря флагмана одного из пяти флотов (у РФ есть Черноморский, Балтийский, Северный, Тихоокеанский флоты и Каспийская флотилия) — это удар по престижу и репутации как командования флота, так и вооруженных сил России.

Кстати, основная на данный момент российская версия гибели Москвы — пожар, детонация боевого запаса и затопление, — говорит о том, что вариант вопиющей некомпетентности командиров флагмана флота является более приемлемым [для РФ], чем удар противника. По идее, должно было быть наоборот. Но они так сильно не хотят признавать боевой потенциал Украины.

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