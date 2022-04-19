Войска РФ пошли в наступление в Харьковской, Донецкой и Луганской областях — Минобороны
Российские оккупанты пытаются полностью взять под контроль Донбасс (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские войска пошли в наступление на востоке Украины, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Война России против Украины — главные события 19 апреля
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.
«Вооруженные силы России активизировали наступательные действия на востоке Украины. Основная цель — установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территории АР Крым», — отметил он.
По словам представителя Минобороны, противник продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать город из артиллерии.
На направлении Изюм-Барвинково оккупанты активизировали воздушную разведку с применением беспилотников и ведут наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец.
На донецком и таврическом направлениях при поддержке бомбардировочной авиации российская армия проводит наступательные действия вдоль всей линии боевого столкновения.
«Основные усилия противник сосредоточил на прорыве обороны украинских войск. В частности, в Луганской области — на рубеже Кременная-Терны, Рубежное-Попасная, а в Донецкой — в направлении Старомлиновка-Шевченково», — добавил Мотузяник.
Он уточнил, что войска РФ не прекращают попыток установить полный контроль над Мариуполем.
Россия напала на Украину 24 февраля. 19 апреля — 55-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.
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