Войска РФ пошли в наступление в Харьковской, Донецкой и Луганской областях — Минобороны 19 апреля, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты пытаются полностью взять под контроль Донбасс (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские войска пошли в наступление на востоке Украины, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

«Вооруженные силы России активизировали наступательные действия на востоке Украины. Основная цель — установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территории АР Крым», — отметил он.

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По словам представителя Минобороны, противник продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать город из артиллерии.

На направлении Изюм-Барвинково оккупанты активизировали воздушную разведку с применением беспилотников и ведут наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец.

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На донецком и таврическом направлениях при поддержке бомбардировочной авиации российская армия проводит наступательные действия вдоль всей линии боевого столкновения.

«Основные усилия противник сосредоточил на прорыве обороны украинских войск. В частности, в Луганской области — на рубеже Кременная-Терны, Рубежное-Попасная, а в Донецкой — в направлении Старомлиновка-Шевченково», — добавил Мотузяник.

Он уточнил, что войска РФ не прекращают попыток установить полный контроль над Мариуполем.

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 апреля — 55-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.





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