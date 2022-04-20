«Что значит — без вести пропавший?». Матери срочников с крейсера Москва рассказали, как ищут своих сыновей 20 апреля, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Матери срочников с затонувшего российского ракетного крейсера Москва рассказали, как ищут своих сыновей. С ними пообщалась Медуза.



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Татьяна Ефременко, мать 19-летнего Никиты Ефременко, рассказала, что последний раз сын звонил 9 апреля и после этого просто перестал выходить на связь.

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«Я позвонила в Комитет солдатских матерей. Там сказали, что они такими вещами не занимаются. Дали номера, куда можно обратиться… Я обзвонила все госпитали Севастополя, звонила в госпиталь в Москву. Я спрашивала, есть ли такие [раненные военные в госпитале], которые не могут назвать себя. Мне отвечали, что таких нет. Потом связь просто прерывалась и больше дозвониться я не могла. Такая же ситуация была, когда я звонила в севастопольское министерство обороны. Там мне ответили, что сын — без вести пропавший. После этого — «абонент недоступен»., — сказала Татьяна Ефременко.

По ее словам, все командиры говорят, что ее сын пропал без вести, но не проясняют ситуацию.

Юлия Цывова, мать 19-летнего Андрея Цывова, также не может получить информацию о сыне.

«Никто ничего не говорит — все молчат. Мы звонили и в военкоматы, и в Минобороны… По телевизору показывали, как выстраивают моряков. Кого они вообще там повыстраивали? Это еще надо выяснить. Наших детей там нет. Я смотрела фотографии, которые выкладывают в группы, где ищут пропавших — там их уже больше десяти», — отметила она.

Женщина рассказывает, что после затопления крейсера Москва она поехала в военную часть в Севастополе: «Там вынесли список пропавших, на этом листе было много людей, где-то около 30 человек точно. Никакие другие списки нам никто больше не показывал».

«Я их просила объяснить, что значит — без вести пропавший? Мой сын что, погиб? Они говорили, что нет, его просто нет на службе и нет в госпитале. А где он?», — заявила она.



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