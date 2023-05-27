«Крепко держим господствующие высоты». Активных боев в Бахмуте и на флангах нет, россияне безуспешно наступали — Маляр 27 мая, 12:05 Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters)

Возле Бахмута российские оккупационные войска осуществляли безуспешные наступательные действия, активных боев в городе и на флангах нет. Украинские военные держат господствующие высоты на севере и юге Бахмута.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Вчера и сегодня там нет активных боев — ни в городе, ни на флангах. Врагом сделана ставка на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов. Снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что проводится замена и перегруппировка войск. Враг пытается усилить собственные возможности», — отметила Маляр.

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По ее словам, ВСУ держат ранее занятые господствующие высоты, в то же время продвижение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач.

«Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе Самолет», — добавила заместитель министра обороны.

27 мая аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ продолжают достигать успехов в контратаках на флангах Бахмутского фронта, что, вероятно, усложнит попытку российских военных заменить силы ЧВК Вагнера в самом Бахмуте.

25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что часть наемников ЧВК Вагнера действительно отступает из Бахмута, однако это не означает, что боевики Евгения Пригожина «прекратят с нами воевать».



27 мая британские разведчики заявили, что наемники ЧВК Вагнер начали отступать с части своих позиций в Бахмуте, а силовики так называемой «ДНР», вероятно, вошли в город, чтобы начать разминирование.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также сообщил, что на Бахмутском направлении фиксируется уменьшение динамики активности врага, а заявления Евгения Пригожина о выходе его наемников из Бахмута являются «сухим языком латентной капитуляцией его группировки».