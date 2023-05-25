Пригожин приказал наемникам ЧВК Вагнера покинуть Бахмут до 1 июня 25 мая, 10:02 На опубликованных кадрах Пригожин общается с бойцами ЧВК и ставит им задачу покинуть город до 1 июня (Фото:Скриншот видео Кепка Пригожина/Telegram)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня. Об этом сообщает его преслужба.

На опубликованных кадрах Пригожин общается с бойцами ЧВК и ставит им задачу покинуть город до 1 июня.

«До 1 июня мы все выходим, отдыхаем, готовимся, а затем получаем новое задание», — говорит Пригожин.

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20 мая Пригожин в видеосообщении заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута.

Между тем, ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр интенсивность боев на флангах в пригороде Бахмута Донецкой области снизилась.

