Пригожин приказал наемникам ЧВК Вагнера покинуть Бахмут до 1 июня

25 мая, 10:02
Поделиться:
На опубликованных кадрах Пригожин общается с бойцами ЧВК и ставит им задачу покинуть город до 1 июня (Фото:Скриншот видео Кепка Пригожина/Telegram)

На опубликованных кадрах Пригожин общается с бойцами ЧВК и ставит им задачу покинуть город до 1 июня (Фото:Скриншот видео Кепка Пригожина/Telegram)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня. Об этом сообщает его преслужба.

На опубликованных кадрах Пригожин общается с бойцами ЧВК и ставит им задачу покинуть город до 1 июня.

«До 1 июня мы все выходим, отдыхаем, готовимся, а затем получаем новое задание», — говорит Пригожин.

Видео дня

20 мая Пригожин в видеосообщении заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута.

Между тем, ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

24 мая заместитель министра обороны Анна Маляр интенсивность боев на флангах в пригороде Бахмута Донецкой области снизилась.

Теги:   Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X