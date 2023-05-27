Новые успешные контратаки ВСУ затрудняют ротацию сил РФ в Бахмуте, Кремль при поддержке КНР пытается принудить Украину к уступкам — ISW 27 мая, 07:47 Военнослужащие ВСУ заряжают систему залпового огня БМ-21 Град в районе Бахмута, 19 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

ВСУ продолжают добиваться успехов в контратаках на флангах Бахмутского фронта, что, вероятно, усложнит попытку российских военных заменить силы ЧВК Вагнера в самом Бахмуте. Тем временем Кремль пытается усилить давление на государства Запада, чтобы склонить Украину к переговорам на невыгодных условиях.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.



Евгений Пригожин утверждает, что войска ЧВК Вагнера продолжают передавать позиции в Бахмуте войскам Минобороны России и выходить из города. Согласно его заявлениям, регулярная российская армия будет полностью контролировать город и его окрестности до 1 июня. Впрочем, аналитики ISW пока не наблюдали визуальных подтверждений того, что регулярные российские силы заняли позиции вагнеровцев в самом Бахмуте или что ЧВК Вагнера покидает город. Однако недавно ISW обратил внимание на кадры, где в районе Бахмута действуют элементы 123-й бригады боевиков «ДНР»,которые ранее, вероятно, были дислоцированы под Северском. Поэтому, предполагают в Институте изучения войны, силы «ДНР» могут частично заменить формирования ЧВК Вагнера.

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По данным украинской стороны, войска вагнеровцев до сих пор присутствуют в Бахмуте, а темп наступательных действий россиян вокруг города продолжает снижаться. В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что в окрестностях Бахмута на смену подразделениям ЧВК Вагнера действительно пришли регулярные российские подразделения — вероятно, речь идет о районах на флангах вокруг Бахмута, комментирует эти данные ISW.

Продолжение успешных ограниченных контратак ВСУ на флангах Бахмутского фронта может осложнить российскую операцию замены сил [вагнеровцев на другие оккупационные войска] в самом Бахмуте, прогнозируют аналитики ISW. Они указывают на данные, свидетельствующие о продолжении таких атак. Так, российские «военкоры» утверждают, что украинские силы провели успешные контратаки вблизи Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Один из известных российских «военкоров» заявил, что в районе Орехово-Васильевки ВСУ заставили подразделения частной военной компании Ветераны отступить на расстояние до километра от своих позиций в этом районе. «Военкоры» также утверждают, что украинские силы захватили высоты вдоль трассы E40 (Бахмут — Славянск) возле Орехово-Васильевки, и что в этом районе продолжаются бои. По данным российских источников, украинские силы продвинулись также в сторону Клещиевки и пересекли канал Северский Донец — возможно, угрожая окружить населенный пункт и заставить российские войска отступить на восток. Кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 24 и 25 мая, свидетельствуют, что российские силы, вероятно, восстановили отдельные позиции к западу от Клещиевки.

Ранее ISW оценивал, что российским силам может быть сложно заменить силы ЧВК Вагнера в Бахмуте, поскольку успешные ограниченные и локальные украинские контратаки, вероятно, затруднят их способность провести такие действия. Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и данные о начале ротаций оккупационных сил в городе, вероятно, предоставят силам ВСУ в этом районе возможность начать новый этап операций вокруг города, если они того захотят.

Обмен 106 украинских военнопленных на неустановленное количество российских военнопленных в районе Бахмута может свидетельствовать о том, что ЧВК Вагнера могла провести этот обмен независимо от согласования с Министерством обороны России. Российские источники не уточнили количество возвращенных российских военнослужащих, но утверждают, что некоторые из них представляют 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота и чеченские формирования.

Тем временем Кремль, вероятно, возобновляет свою информационную кампанию с целью убедить Запад заставить Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях. ISW указывает на два события в этом контексте:

26 мая Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор, во время которого диктатор РФ выразил «открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом направлении, который до сих пор блокируется Киевом и его западными спонсорами». Заявление Путина свидетельствует о том, что Россия на самом деле не заинтересована в продолжении переговоров с Украиной, что Кремль не готовит настоящую серьезную почву для переговоров и не отказался от своих максималистских целей заставить украинскую власть капитулировать.

Москва, вероятно, пытается усилить свои лживые заявления о готовности вести переговоры с Украиной на фоне прибытия специального представителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя в Москву 26 мая для обсуждения урегулирования войны России в Украине путем переговоров. По данным The Wall Street Journal (WSJ), в предыдущие дни во время турне по странам Европы Ли Хуэй призвал европейских чиновников прекратить конфликт в Украине «до его эскалации». The WSJ сослалась на дипломата (вероятно, европейского), который общался с Ли и пытался объяснить ему, что замораживание конфликта не отвечает международным интересам, а Европа не откажется от поддержки Украины. Со ссылкой на другого дипломата WSJ также сообщает, что Китай видит главный интерес в обеспечении победы России и в том, чтобы РФ не использовала ядерное оружие. По мнению аналитиков ISW, эти данные, вероятно, указывают на то, что Китай может пытаться подтолкнуть Запад повлиять на Украину, чтобы она согласилась на прекращение огня. Кремль, вероятно, усиливает свою показательную и лживую «заинтересованность» в переговорах накануне запланированного контрнаступления ВСУ, чтобы помешать западной помощи Украине.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и на линии Сватово — Кременная.

Войска РФ продолжают ограниченные атаки на участке фронта Авдеевка-Донецк.

Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на юге Украины.

Российские чиновники продолжают формировать новые « добровольческие» формирования для защиты российских регионов, граничащих с Украиной.

добровольческие» формирования для защиты российских регионов, граничащих с Украиной. Российские оккупационные « чиновники» продолжают попытки уничтожить украинское культурное наследие, грабя украинские артефакты и ценности.