ЧВК Вагнера выходит из Бахмута, но не из войны: силы Пригожина перебрасывают в три новые локации — Данилов 27 мая, 11:18 Город Бахмут в мае 2023 года (Фото:Handout via Reuters)

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что часть наемников ЧВК Вагнера действительно отступает из Бахмута, однако это не означает, что боевики Евгения Пригожина «прекратят с нами воевать».

Об этом Данилов заявил в интервью ВВС.

По данным секретаря СНБО, сейчас военнослужащие ВСУ контролируют «лишь небольшую часть города, и мы это признаем». «Но необходимо иметь в виду, что Бахмут сыграл большую роль в этой войне», — добавил Алексей Данилов.

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Он напомнил, что Бахмут — это украинская земля, «наша территория, и мы должны ее защищать». «Если мы начнем оставлять каждый населенный пункт, это может вывести нас на западные границы, как того хотел Путин с первых дней войны», — подчеркнул Данилов важность обороны Бахмута.

Он также подтвердил, что часть наемников ЧВК Вагнера отступает из Бахмута, но добавил: «Это не означает, что они прекратят с нами воевать. Они собираются больше сконцентрироваться на других фронтах. […] Они перегруппировываются в три других локации».

Отдельно Алексей Данилов прокомментировал информацию о том, что Россия начала размещать ядерное оружие в Беларуси. «Для нас это не какая-то новость», — отметил секретарь СНБО, добавив что Украина относится к этому «абсолютно спокойно».

Евгений Пригожин утверждает, что войска ЧВК Вагнера продолжают передавать позиции в Бахмуте войскам Минобороны России и выходить из города. Согласно его заявлениям, регулярная российская армия должна заменить вагнеровцев в городе и его окрестностях до 1 июня. Впрочем, аналитики ISW пока не наблюдали визуальных подтверждений того, что регулярные российские силы заняли позиции вагнеровцев в самом Бахмуте или что ЧВК Вагнера покидает город.



По данным украинской стороны, войска вагнеровцев до сих пор присутствуют в Бахмуте, а темп наступательных действий россиян вокруг города продолжает снижаться. В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что в окрестностях Бахмута на смену подразделениям ЧВК Вагнера действительно пришли регулярные российские подразделения.



Продолжение успешных ограниченных контратак ВСУ на флангах Бахмутского фронта может осложнить российскую операцию замены сил [вагнеровцев на другие оккупационные войска] в самом Бахмуте, прогнозируют аналитики ISW

