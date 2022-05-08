«Мясник» Жуков и совместные парады войск СССР с гитлеровцами. Что скрывают пять главных мифов российской пропаганды о Второй мировой войне 8 мая, 10:20 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Немецкий генерал Гудериан и советский комбриг Кривошеин осматривают войска при передаче города Брест-Литовск Красной армии, сентябрь 1939 года (Фото:Украинский институт национальной памяти)

8 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а мир — завершение боевых действий в Европе. Российская пропаганда в этом году с особым рвением распространяет мифы о Второй мировой, пытаясь представить войну с Украиной как курс на «денацификацию» страны.

Несколько недель назад, 13 апреля, Совет Федерации вслед за Государственной Думой РФ даже одобрил законопроект, вводящий в России штрафы для тех, кто осмелится отождествлять цели, решения и действия двух тоталитарных режимов — руководства СССР и руководства нацистской Германии и ее союзников во время Второй. мировой войны (а также действия командования и военнослужащих этих стран). Запрещается в частности ставить под сомнение «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии, а также гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы».

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Такие тезисы законодательно закрепляют несколько популярнейших мифов российской пропаганды о Второй мировой войне, которые много лет активно распространяет Россия.

«Почти десять лет назад Путин призвал российских историков разработать новую учебную программу по истории, свободную от „внутренних противоречий и неясностей“. Возникшая как результат ревизионистская версия истории включала попытки реабилитировать личную репутацию Иосифа Сталина и продвигать положительные аспекты советской эпохи, подчеркивая при этом роль СССР в победе над нацистской Германией», — написал в апреле 2022 года Дуг Клейн, эксперт Atlantic Coun, комментируя стремление Владимира Путина создать новую идеологию для молодого поколения россиян на фоне войны с Украиной.

НВ развенчивает пять известнейших мифов российской пропаганды о Второй мировой войне.

Немецко-советскую войну следует называть « Великой отечественной»

Российская пропаганда повсеместно использует термин Великая Отечественная война для обозначения периода немецко-советской войны (1941−1945) в период Второй мировой (1939−1945).

Однако термин Великая Отечественная — лишь идеологическое клише, которое в советской, а впоследствии и в российской истории преследовало несколько целей:

1. Подчеркнуть войну всего советского народа против немецко-гитлеровских войск. «На самом деле такой единый порыв преувеличен. Для многих союзных республик, в том числе Украины, это не всегда была война за свое Отечество. В Украине событиям Второй мировой предшествовали десятилетие репрессий, Голодомор, Большой террор, во время которых сталинский режим истребил миллионы людей. Многие воспринимали начало войны как возможность освобождения от сталинизма. Сдача в плен 5,75 млн. солдат и офицеров Красной Армии также показала: сотни тысяч советских граждан не были готовы воевать за Сталина и не воспринимали войну как Отечественную», — напоминает Украинский институт национальной памяти (УИНП).

2. Затмить факты сотрудничества СССР с гитлеровской Германией. С 1939 года эти страны были союзниками, и тогда коммунистическая пропаганда постоянно заявляла об их «дружбе». Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 года, гарантировал взаимный нейтралитет СССР и Германии, но в его секретном протоколе было расписано, как Советский Союз и Третий Рейх договорились поделить на сферы влияния ряд европейских стран. Когда 17 сентября 1939 года Красная Армия пересекла восточную границу Польши, это было фактически вступлением СССР во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии. «Поэтому концепция отечественной понадобилась, чтобы прикрыть факты предварительного сотрудничества двух тоталитарных режимов», — подчеркивает УИНП.

Встреча советских и германских солдат в Люблине 22 сентября 1939 года / Фото: Bundesarchiv, Bild 101I-013-0068-18A/Höllenthal

3. «Приватизировать» победу во Второй мировой войне. Используя название Великая Отечественная война, Советский Союз стремился быть единственным победителем в войне с нацистами. Впоследствии это «стремление» унаследовала и Россия, отмечают историки УИНП, напоминая, что само название «Отечественная» СССР позаимствовал у царской России (так называлась победоносная война 1812 над войсками Наполеона). Современная же РФ использует миф о Великой Отечественной еще и с целью сохранить влияние на постсоветские страны.

CССР « освободил» страны Европы

Этот миф об СССР, якобы «освободившем порабощенные народы Европы», на самом деле культивировался для того, чтобы оправдать послевоенное советское присутствие во многих европейских странах. С тех пор как в 1944 году Красная Армия пересекла западные границы Советского союза, изгнание нацистов с территории других государств континента не приносило им настоящую свободу «освободители» сами становились оккупантами.

Так, после Прибалтийской наступательной операции 1944 года СССР вторично оккупировал Эстонию, Латвию и Литву (впервые эти страны были аннексированы в 1940 году, когда из них принудительно сделали советские республики, включив в состав Союза). Кроме того, марионеточные коммунистические правительства были созданы в Польше, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, что позволило СССР после Второй мировой войны сформировать подконтрольный Кремлю «социалистический лагерь» и на десятилетие закрепить свое влияние в регионе.

Кроме того, за последние годы властям многих стран бывшего «соцлагеря» и экс-республик СССР приходилось опровергать мифологизированные утверждения современной России. «Мы возражаем против исторически недостоверных заявлений МИД России, якобы Эстонию „освободили“ советские войска. Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и была оккупирована как нацистской Германией, так и Советской Россией. Так называемое „освобождение“ было оккупацией, которая длилась около 50 лет», — подчеркнул МИД Эстонии 23 сентября 2019 года.

Именно Россия как правопреемница СССР имеет монопольное право на «великую победу» над нацизмом

Опасность этого мифа, который Россия давно взяла на вооружение и активно использует в своей политической пропаганде, еще в 2020 году пытался донести миру тогдашний посол Украины в США Владимир Ельченко в своей колонке для Atlantic Council. «Попытки России монополизировать советский опыт во Второй мировой войне означают минимизацию вклада западных союзников. В то время как народы Центральной и Восточной Европы, несомненно, несли тяжелейший груз войны в Европе, поражение Гитлера стало возможным только благодаря доблести и историческим жертвам всех союзных стран. Это особенно верно в отношении США и Великобритании», — подчеркивал Ельченко.

На самом же деле Россия была лишь одной из многих советских республик, заплативших огромную цену за то, чтобы предотвратить поражение нацистской Германии. При этом следует помнить, что лишь небольшая часть современной территории России в годы Второй мировой была оккупирована немецкими войсками, тогда как Украина и другие прифронтовые республики СССР пережили годы полной оккупации и еще с 1939 оказались в эпицентре конфликта.

Именно Украине пришлось стать ареной самых ожесточенных боев, поскольку по всей ее территории война прокатилась дважды: во время наступления, а затем и отступления немецких сил, в том числе группы армий Юг. По самым скромным подсчетам, погибли от 8 до 10 млн украинцев (совокупные потери среди военных и гражданских). При этом в относительных показателях Украина и Беларусь потеряли пропорционально больше своего довоенного населения, чем советская Россия.

В то же время украинский вклад в победу был сопоставимо важным. Более семи миллионов украинцев отвоевывали победу в составе Красной армии, еще десятки тысяч — в составе других союзных сил, в частности:

в составе Польши — 120 тысяч украинцев

в составе США — 80 тысяч

в составе армий Великобритании и Канады — 45 тысяч

в составе Франции — 6 тысяч

в составе освободительного движения в самой Украине ( УПА) — 100 тысяч

Инфографика: Информационное агентство Минобороны Украины АрмияInform

«Ни одна страна не может претендовать на признание своей исключительной роли в победе над нацизмом. Победа — это результат титанических усилий десятков государств и сотен народов», — отмечал в 2021 году украинский историк, заведующий отделом научно-просветительской работы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Дмитрий Гайнетдинов. При этом, по его словам, для Украины война стала ужасной катастрофой и настоящей трагедией, «потому что именно на нашей территории происходили одни из самых ожесточенных боев всей войны, Украина понесла глубокий человеческие потери и ущерб, нанесенный городам и селам, промышленности, сельскому хозяйству, да и по своей жестокости немецкая оккупация Украины не может сравниться с оккупацией Франции или других западноевропейских государств».

«Итак, то, что пропаганда РФ долгие годы пытается изобразить как „российскую славу“, было во многом „украинской войной“. В настоящее время, прикрываясь авторитетом „победителя“ и осуществляя агрессию против других государств, власть России ведут себя как разрушитель системы международных отношений, основанной государствами-победителями Второй мировой войны. И в этом контексте поведение РФ на международной арене больше напоминает гитлеровскую Германию 1930-х годов, незадолго до глобального конфликта», — точно прогнозировал события еще год назад Гайнетдинов.

Сталин и Гитлер не были союзниками, пакт Молотова-Риббентропа был « вынужденным» и дал время « подготовиться к войне»

На таких тезисах регулярно настаивают МИД РФ и российские депутаты, отмечая, что пакт Молотова-Риббентропа был «вынужденным дипломатическим шагом для СССР», благодаря которому война якобы «началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, тем самым были спасены сотни тысяч жизней».

Однако такая трактовка абсолютно искажает реальность и тот факт, что между подписанием пакта «о ненападении» в августе 1939 года и нападением Германии на СССР в июне 1941-го эти две страны действовали как близкие союзники, напоминал в специальном проекте о мифах про начало Второй мировой Максим Майоров из Украинского института национальной памяти (совместный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД).

Секретный протокол к пакту Молотова-Рибеннтропа предусматривал раздел сфер влияния СССР и нацистской Германии в Восточной Европе в случае «территориально-политической перестройки». Берлин претендовал на Литву и западную часть Польши, тогда как Москва посягала на Латвию, Эстонию, Финляндию, восточную часть Польши и Бессарабию, входившую в состав Румынии.

Поэтому с первых дней Второй мировой войны — нападения на Польшу 1 сентября 1939 — СССР поддерживал гитлеровскую Германию. В этот день СССР предоставил в распоряжение Германии радиостанцию в Минске, выполнявшую роль радиомаяка для наведения бомбардировщиков Люфтваффе на польские города. 17 сентября Сталин сообщил германскому послу, что Красная армия начинает оккупацию Польши. В тот же день советские войска заняли Тернополь и Ровно, на следующий — Коломыю, Станиславов. ( теперь — Ивано-Франковск) и Луцк. Таким образом, Красная армия лишила Польшу последнего шанса отбиться от Германии, поскольку западная Украина и Беларусь были тыловыми районами польской обороны.

Любой двусмысленности лишено и немецко-советское коммюнике, появившееся 18 сентября 1939 года. В нем отмечалось, что действия советских и немецких войск в Польше «не имеют какой-либо цели, которая шла бы вразрез интересам Германии и Советского Союза и противоречила духу и букве пакта о ненападении». В очередном коммюнике 22 сентября уже устанавливалась демаркационная линия между обоими государствами. А 28 сентября 1939 г. СССР и Германия подписали Договор о дружбе и границе. Итак, оба агрессора публично заявляли, что в отношении Польши между ними нет противоречий.

Карикатура о союзе Сталина и Гитлера, The Washington Star, 1939 год / Фото: Clifford K. Berryman / The Washington Star

Маневры войск Германии и СССР в Польше согласовывались. После получения сообщения о пересечении границы Красной армией немецкое командование отдало приказ войскам остановиться на линии Сколе — Львов — Владимир-Волынский — Брест — Белосток. 20 сентября Гитлер приказал войскам прекратить боевые действия с поляками и отступать к западу за определенную в августе 1939 демаркационную линию. Вермахт отступал и передавал завоеванные территории Красной армии. В конце сентября стороны договорились об изменении демаркационной линии. Теперь советские войска отводили за нее на восток. Это были очень сложные маневры. К примеру, осаду Львова и Бреста начали немцы, но позже отступили, и дело завершала уже Красная армия.

СССР и нацистская Немччина даже проводили общие парады. 22 сентября 1939 г. во время передачи советской стороне Бреста в такой церемонии приняли участие подразделения моторизованного корпуса Вермахта под командованием генерала Гайнца Гудериана и отдельной танковой бригады Красной армии во главе с советским комбригом Семеном Кривошеиным.

Немецкий генерал Гудериан и советский комбриг Кривошеин осматривают войска при передаче города Брест-Литовск Красной армии, сентябрь 1939 года / Фото: Украинский институт национальной памяти

Случались также случаи взаимодействия германских и советских войск в боях против Войска Польского. Например, 24 сентября 1939 года советские и немецкие войска совершили совместную операцию по окружению польских соединений под Замостьем. 26—28 сентября в районе Журавинец союзники разбили несколько полков польской кавалерии, отступавших в Венгрию. 27 сентября советский маршал Семен Тимошенко доложил о разгроме совместно с немцами польской группы в районе Немирова.

Заключение германо-советского договора о границе и дружбе 28 сентября 1939 года. Слева направо: на втором плане: Рихард Шульце (адъютант Риббентропа), Борис Шапошников (начальник штаба Красной Армии), Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин, Владимир Павлов (советский переводчик); На первом плане: А. А. Шкварцев (советский посол в Берлине) и Вячеслав Молотов. / Фото: National Archives & Records Administration/nara.gov

Георгий Жуков — «маршал победы»

Этот миф в современной России настолько популярен, что Украинский институт национальной памяти даже выпустил отдельное видео, чтобы дескарализовать фигуру советского полководца и напомнить об истинной стоимости его побед.

Георгий Жуков, культ личности которого лелеют в современной РФ, в начале советско-германской войны был начальником Генштаба СССР, так что ему было поручено организовать оборону и дать отпор армии Гитлера.

" В 1942 году Жуков командовал Западным фронтом. Маршал победы проводил непрерывные наступления, которые завершались поражениями. Общие потери только в одной Ржевско-Вяземской операции составили 777 тысяч человек. Неслыханные жертвы не останавливали Жукова, так что среди рядовых бойцов быстро распространялись прозвища командующего Катафалком или Мясником", — напоминает историк Ростислав Пилявцев, автор фильма УИНП.

Кульминацией же «славы маршала» стало наступление на Берлин. И хотя на тот момент поражение Германии было вопросом времени, Жуков не считался с жертвами, которых можно было избежать. «В Берлинской операции он ежедневно терял более 15 тысяч военных, почти 90 танков и 40 самолетов — все для того, чтобы зайти в Берлин раньше союзников. Только по официальным, явно заниженным данным, в Берлинской операции Красная армия потеряла убитыми и ранеными 352 тысячи человек», — говорится в документальной мини-ленте УИНП.

Также известно, что решение доверить взятие Берлина именно Жукову было политическим. В ноябре 1944 года он был назначен командующим 1-м Белорусским фронтом, которым до этого успешно командовал Константин Рокоссовский — советский полководец польского происхождения, известный своим тактическим талантом, уважением и человечным отношением к подчиненным. Конкретно подчиненные ему войска могли бы взять Берлин, но Сталин решил по другому. «Я самый несчастный маршал Советского Союза, — иронически вспоминал впоследствии Рокоссовский. — В России меня считали поляком, а в Польше — русским. Я должен был брать Берлин, я был самым близким. Но позвонил по телефону Сталин и говорит: «Берлин будет брать Жуков. Я спросил: «Товарищ Сталин, за что такая немилость?» Сталин ответил: «Это не немилость, это политика». И повесил трубку».

После войны Жуков был комендантом советской оккупационной зоны в Германии, но вскоре из-за военных преступлений и мародерства его сняли с этой должности.

Маршал Жуков был причастен к другим преступлениям — в 1954 году он руководил 45-тысячными военными учениями на Тоцком полигоне, где для изучения возможностей армии в ядерной войне взорвали атомную бомбу. Из-за секретности никто до сих пор не знает, сколько военных погибли или пострадали тогда в результате бесчеловечного эксперимента.

В 1957 году " за ошибки" Георгия Жукова сняли с должности министра обороны СССР. Когда о " ошибки" забыли, система превратила маршала " на яркий ярлык, инструмент тоталитарной пропаганды". «Победы над нацизмом мы обязаны миллионам солдат и офицеров, сотни тысяч которых лежат в безымянных могилах. В таких условиях не может быть ни одного „маршала победы“ и вряд ли нравственно связывать ее с каким-то отдельным именем», — напоминают историки УИНП.

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