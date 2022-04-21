Путинское поколение Z. Как в России зомбируют детей и молодежь 21 апреля, 20:57 Цей матеріал також доступний українською

Существует реальная опасность того, что волна фанатизма, вызванная вторжением в Украину, может создать новое поколение радикально настроенных молодых россиян

Война Владимира Путина в Украине идет не по плану, поскольку украинские войска отражают попытки захватить Киев и вынуждают россиян массово отступать с севера страны. Тем не менее конца боевым действиям не видно, и все указывает на то, что Москва готовится к длительной кампании. В то время как российские военные начинают новое наступление на востоке Украины, Кремль активизирует усилия по идеологической обработке молодых россиян и укреплению провоенного консенсуса на внутреннем фронте для следующего поколения.

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В настоящее время по всей стране появляются видеоролики и фотографии молодых россиян, демонстрирующих их поддержку вторжения в Украину. Многие дети и подростки, показанные в этом пропагандистском контенте, носят знак «Z», ставший символом войны после того, как его применяли в качестве условного обозначения российские войска.

Такой акцент на молодежь не случаен. Он отражает обеспокоенность Кремля тем, что молодые россияне, разбирающиеся в Интернете, более устойчивы к государственной пропаганде и обладают знаниями для доступа к цензурированной информации в Интернете. Подрастающее поколение также с большей вероятностью будет относиться к Европе и Соединенным Штатам более благосклонно, чем россияне старшего возраста, которые продолжают получать большую часть информации из путинских пропагандистских сетей.

Эту обеспокоенность легко понять, особенно учитывая тот факт, что известно активное участие студентов и подростков в волне протестов, имевшей место в первые недели вторжения. Однако с тех пор протесты утихли на фоне тактики запугивания со стороны правительства. Кремль призвал россиян сплотиться вокруг флага, изображая войну как экзистенциальную борьбу между Россией и Западом. Между тем, антивоенные заявления были осуждены как непатриотические и антироссийские.

Поляризующее представление Кремля о войне как противостоянии между «ними и нами» было усилено самим Путиным, который призвал к «самоочищению общества от подонков и предателей». Это подпитывает агрессию против любого, кто находится не на противоположной стороне этой дихотомии. Недавно произошёл инцидент, когда дверь молодой журналистки-расследователя в Москве была украшена граффити, объявляющей ее предательницей. Молодая активистка, ставшая популярной из-за того, что читала Конституцию России ОМОНу во время протестов в 2019 году, также недавно обнаружила на своей двери граффити с надписью «Не продай свою Родину, сука». В обоих случаях угрожающие сообщения сопровождались буквой «Z».

Кремль продвигает ядовитый бренд милитаризма и крайнего национализма

Столкнувшись с растущим риском политического насилия и мрачными экономическими перспективами, десятки тысяч преимущественно молодых россиян сейчас бегут из страны в такие страны, как Турция, Центральная Азия и Южный Кавказ. Поскольку война началась 24 февраля, по некоторым оценкам, общая цифра исхода составила около 200 000 человек. Сюда входят многие наиболее прогрессивные элементы российского общества, такие как независимые журналисты и профессионалы технологического сектора.

Поскольку сопротивление войне среди молодых россиян в значительной степени отодвинуто на второй план или заглушено, Кремль наращивает свою длительную кампанию по предоставлению российским детям «патриотического воспитания», предназначенного для обеспечения их лояльности и формирования их будущего идеологического мировоззрения.

Почти десять лет назад Путин призвал российских историков разработать новую учебную программу по истории, свободную от «внутренних противоречий и неясностей». Получившаяся в результате ревизионистская версия истории включала попытки реабилитировать личную репутацию Иосифа Сталина и продвигать положительные аспекты советской эпохи, подчеркивая при этом роль СССР в победе над нацистской Германией.

Продолжаются усилия по приведению преподавания и школьной программы в соответствие с мышлением Кремля. Недавние дополнения к учебной программе включали материалы, оправдывающие агрессию против Украины. В Мурманске от школ потребовали включить новые материалы, описывающие украинский «геноцид против русских» и предполагаемый «антироссийский путь» страны. В учебных материалах утверждается, что Украина является дружественной нацистам страной, контролируемой Западом.

В конце марта 2022 года российские детские сады и школы начали делиться постами, из которых становится ясно, как их воспитанники работают в поддержку «специальной военной операции» страны в Украине. Детей заставляли писать письма на фронт с рисунками военной символики, такой как ленты, гвоздики, российский флаг и ныне вездесущая буква «Z». В одной из калининградских школ дети разучили новую патриотическую песню о перекраивании границ России на слова: «От Донецка до Кремля, от Луганска до Кремля, от Аляски до Кремля, это родина моя».

Политизированные классы могут иметь глубокое долгосрочное воздействие на детей. Из-за своего типично узкого круга общения, привычки опираться на старших и авторитетных лиц, а также ограниченного знания истории и текущих событий дети особенно уязвимы к той идеологической обработке, которая в настоящее время имеет место в школах по всей России.

Аналогичные процессы идут и за пределами российской системы образования. Например, Мурманский комитет молодежи в последнее время попал в заголовки газет, мобилизуя молодежь на митинги и пропагандистские видеоролики. Эта мобилизация включала участие базирующегося в Мурманске Северного флота, который является источником огромного престижа и гордости для местных жителей.

Многие недавние провоенные мероприятия с участием молодых россиян также в значительной степени зависели от Российской Молодежной Армии, организации, созданной в 2015 году министром обороны России Сергеем Шойгу для подготовки будущих военнослужащих. В последние недели источники в украинской разведке обвинили Россию в подготовке призыва несовершеннолетних детей из движения, чтобы восполнить растущие потери в продолжающейся войне.

Критики опасаются, что публичные проявления провоенного милитаризма могут способствовать радикализации нового поколения россиян и привести к фанатизму, заставляя вспомнить самые мрачные дни советской эпохи, когда проводились кампании, побуждающие детей осуждать своих родителей. Уже есть признаки возрождения подобных тенденций в российском обществе. Когда одна российская школьная учительница недавно упомянула ученикам, что считает вторжение в Украину «ошибкой», одна из учениц тайно записала ее слова и сдала ее властям. Учительницу оштрафовали на 30 000 рублей и лишили работы.

Следующей важной датой для просмотра станет 9 мая, поскольку Кремль готовится к ежегодному празднованию Дня Победы во Второй мировой войне. Учитывая усилия России представить вторжение в Украину как продолжение героической борьбы с фашизмом, этот национальный праздник, вероятно, станет крупнейшим провоенным событием с момента начала боевых действий в конце февраля. Власти будут стремиться привлечь как можно больше молодых россиян, используя сильное эмоциональное напряжение победы над Гитлером, чтобы помочь узаконить нынешние военные действия в Украине.

Хотя трудно точно оценить, насколько эффективными были усилия Кремля по воспитанию провоенных настроений среди молодых россиян, имеющиеся данные говорят о значительных успехах. Опрос, проведенный 31 марта ведущим независимым российским центром общественного мнения Левада-центр, показал, что 71% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет поддерживают войну, что всего на 10% ниже среднего показателя по стране для всех возрастных групп. Между тем, недавний опрос Левада-центра показал, что 54% ​​в возрастной группе 18−24 лет негативно относятся к Украине по сравнению со средним показателем среди всех респондентов в 57%.

Существует реальная опасность того, что волна фанатизма, вызванная вторжением в Украину, создаст новое поколение радикально настроенных молодых россиян, которые с энтузиазмом воспримут продвигаемый Кремлем ядовитый бренд милитаризма и крайнего национализма. Это может продлить нынешнюю конфронтацию между Россией и Западом на многие десятилетия вперед, что приведет к сохранению путинизма еще надолго после того, как сам Путин уйдёт с мировой арены.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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