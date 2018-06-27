10 мифов о начале Второй мировой. Между 1939 и 1941 годами СССР и Третий рейх не сотрудничали

В советском обществе бытовало мнение, что Советский Союз никогда не состоял в союзнических отношениях с нацистской Германией, а некоторые факты сотрудничества двух стран были вынужденным шагом для СССР. Как было на самом деле?

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы, существующие в коллективной памяти о самой ужасной войне XX столетия.

Миф 3. Между 1939 и 1941 годами СССР и Третий рейх не сотрудничали

Коммунистическая партия и Советское правительство стремились избежать втягивания страны в войну. Когда она была развязана, Советский Союз определил свое отношение к воюющим империалистическим группировкам как нейтральное... [с ноября 1940 года] Советское правительство больше не возвращалось к переговорам с немецкой стороной по проекту политического сотрудничества, несмотря на неоднократные напоминания Риббентропа.

История Второй мировой войны: В 12 т., т. 3

Суть мифа

Советский Союз никогда не был союзником нацистской Германии, а в тех случаях, когда совместные действия имели место, это было продиктовано политической и военной целесообразностью.

Факты коротко

Не так миф, как табу: о сотрудничестве СССР и Третьего рейха просто не писали в советских учебниках и энциклопедиях, избегали упоминаний в научных монографиях. Хотя с сентября 1939 по июнь 1941 года Советский Союз был союзником Гитлера, поставляя ему необходимые для ведения войны в Европе сырье, материалы, информацию.

Факты более подробно

Во время совместной агрессии против Польши военное сотрудничество вермахта и Красной армии заключалось прежде всего во взаимном информировании о дислокации польских войск и общих действиях для их разгрома. Неоднократно полякам приходилось отражать удары сразу с двух фронтов.

Подписание договора «О дружбе и границе», 28 сентября 1939 г. / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Когда после польской кампании Германия начала наступление на Британию и Францию, Советский Союз объявил эти страны агрессорами, а компартиям Британии и Франции через Коминтерн поступила инструкция критиковать свои правительства, противостоявшие нацистам.

В конце 1939 года СССР напал на Финляндию, развязав советско-финскую войну 1939–1940 годов, его объявили агрессором и исключили из Лиги Наций 14 декабря 1939 года.

Определенное содействие советской агрессии в Финляндии наблюдалось и со стороны Германии. Гитлер не позволил финнам воспользоваться немецким кабелем связи, чтобы обратиться по радио к США с просьбой о помощи. А в конце войны, когда ожидалась высадка в Скандинавии англо-французского десанта, Германия убеждала финнов поскорее заключить мир.

В 1939–1940 годах СССР официально признал и установил дипломатические отношения с государствами гитлеровского блока и поддерживаемыми ими марионеточными правительствами: Словакией, Маньчжоу-го, правительством Виши маршала Петена во Франции.

Советское руководство обменивалось со своими берлинскими коллегами приветственными телеграммами по поводу победных войн над соседями, советская пресса и пропаганда оправдывали агрессивные действия гитлеровцев и всячески очерняли «англо-американских разжигателей войны».

Советский Союз предоставил немецкой армии военно-морские базы, выгодно расположенные на территории Кольского полуострова, откуда вермахт в марте 1940 года атаковал Норвегию. СССР поставлял люфтваффе метеорологические сводки во время бомбардировки Британских островов.

Советские ледоколы с огромным трудом прошли по Северному Ледовитому океану и провели через Берингов пролив немецкий рейдер «Комет», который затем потопил и захватил несколько кораблей антигитлеровской коалиции.

Активное сотрудничество осуществлялось и на уровне спецслужб. НКВД и гестапо (политическая полиция Третьего рейха) согласовывали репрессивные акции на территории Польши, создали совместный учебный центр, а также провели ряд совместных конференций в Кракове и Закопане.

Одной из форм сотрудничества стала передача в руки гестапо немецких коммунистов, бежавших в Советский Союз после прихода к власти Гитлера. Большинство из них быди убиты нацистами.

Благодаря торговым связям с СССР Германия на первом этапе Второй мировой войны успешно преодолевала экономическую блокаду Британии, получая от Сталина все необходимое для военной экономики сырье.

"Дружба, скрепленная кровью", — так сказал Сталин о сотрудничестве Советского Союза с нацистской Германией. Газета «Правда», 25 декабря 1939 г. / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Вплоть до начала агрессии 22 июня 1941 года немецкая промышленность получила от Советского Союза:

— 865 000 т нефти;

— 140 000 т марганцевой руды;

— 14 000 т меди;

— 3000 т никеля;

— более 1 000 000 т лесоматериалов;

— 2736 кг платины;

— 1463 000 т зерна.

Через советскую территорию проходил транзит стратегического сырья и продовольствия из стран Тихоокеанского бассейна и Ближнего Востока.

В то же время многим советским специалистам удалось побывать на немецких авиационных заводах, кроме того были приобретены несколько боевых самолетов новой конструкции и крейсер "Лютцов".

По сути это означало, что завоевание Франции и бомбардировка Британии происходили в том числе и благодаря советским ресурсам, поскольку до Лондона немецкие бомбардировщики долетели непосредственно на советском горючем.

Немецкий рейдер "Комет". В 1940 г. прошел по северному морскому пути в Тихий океан при содействии ледоколов "Ленин", "Иосиф Сталин" и "Лазарь Каганович" / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Автор текста — Сергей Горобец, Украинский институт национальной памяти

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы о первых годах Второй мировой войны. Больше читайте в книге Война и миф. Неизвестная Вторая мировая под редакцией Владимира Вятровича, Сергея Громенко и Александра Зинченко.

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