10 мифов о начале Второй мировой. Советский Союз всегда был непримиримым противником нацистов

С советских времен существовало распространенное мнение, что Советский Союз постоянно придерживался непримиримой отрицательной политики по отношению к нацистам в Германии. Как было на самом деле?

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы, существующие в коллективной памяти о самой ужасной войне XX столетия.

Миф 2: Советский Союз всегда был непримиримым противником нацистов

Непримиримый противник нацизма, Советский Союз выступает мощным фактором в борьбе против немецкой агрессии.

Альбер Узульяс (полковник Андре). Сыновья ночи

Суть мифа

СССР всегда был последовательным противником нацизма.

Факты коротко

В межвоенный период Москва и Берлин стремились разрушить порядок, установленный победителями Первой мировой войны. В течение 1922–1933 годов Советский Союз помогал Германии восстановить военный потенциал. Целью российских большевиков была мировая коммунистическая революция, на пути к которой не считалось зазорным поддерживать даже немецких нацистов в 1923 году. В период 1933–1939 годов СССР и Германия вели себя как идеологические враги, что позволило им получить поддержку международного сообщества. Накопленные силы Сталин и Гитлер использовали для совместного развязывания Второй мировой войны.

Факты более подробно

После окончания Первой мировой войны в 1918 году державы-победительницы установили систему международных отношений, известную как Версальско-Вашингтонская. Эта система предполагала дискриминацию побежденной Германии.

У Великобритании, Франции и их союзников была общая цель — не дать Германии возродить свой военный потенциал. Для этого были назначены репарации и установлены ограничения на виды и объем вооружения. У Германии забрали все колонии и значительную часть европейских территорий.

Кроме того, державы-победительницы пытались изолировать экономически и политически Советский Союз, поскольку побаивались коммунистической экспансии. Фактором стабильности в Европе считались новые независимые государства, такие как Польша, Чехословакия и др.

Германия и СССР в разной степени были недовольны послевоенным укладом и пытались изменить его, что стало предпосылкой возникновения между ними союзнических отношений. Первым шагом в этом направлении стал Рапалльский договор, подписанный в 1922 году.

Секретная немецкая авиашкола в г. Липецке с высоты птичьего полета

До 1933 года Германия еще не была нацистским государством. А благодаря сотрудничеству с СССР Германия начала восстанавливать армию (рейхсвер). В течение 1926–1931 годов Германия была самым крупным торговым партнером Советского Союза.

Для подготовки немецких военнослужащих СССР организовал учебно-исследовательские центры «Липецк» (авиаторы), «Кама» (танкисты), «Томка» (химическое вооружение). Стажировку в СССР проходили будущие военные командиры Третьего рейха.

Сотрудничество Москвы с Германией не ограничивалось правительственными кругами. В 1923 году франко-бельгийская оккупация Рурской области стала причиной радикализации оппозиции в Германии. В СССР ожидали, что волна народного гнева перерастет в коммунистическую революцию, и принимая во внимание популярность националистических и пронацистских группировок, Москва открыто потребовала от коммунистической партии Германии сотрудничать с правыми экстремистами.

Немецкие самолеты «Фоккер D XIII» на аэродроме в липецкой авиашколе

После прихода к власти Гитлера в январе 1933 года отношения испортились. Обострился конфликт на почве идеологического антагонизма между нацистами и коммунистами. Однако за кулисами идеологического противостояния у обоих государств сохранялся общий интерес — ликвидация Версальско-Вашингтонской системы. В мае 1933 года перед делегацией рейхсвера в СССР Тухачевский заявил: «Не забывайте, что нас разделяет наша политика, а не наши чувства, чувства дружбы Красной армии к рейхсверу. И всегда думайте вот о чем: вы и мы, Германия и СССР, можем диктовать свои условия всему миру, если мы будем вместе».

Летом того же года немецкий генштаб провел военно-штабные учения, предполагавшие совместный с Красной армией разгром Польши.

В период з 1933 по 1939 год СССР вел активную пропаганду против эскалации фашистской угрозы в мире. Антифашистский курс Сталина привлек на сторону СССР многих сторонников и позволил преодолеть международную изоляцию.

В это же время Германия провозгласила себя главным противником коммунистической экспансии. Гитлер неоднократно заверял лидеров западных государств в намерении воевать с СССР и даже заключил антисоветский договор с Польшей.

Великобритания и Франция поверили в антикоммунистическую направленность Германии, поэтому не мешали возрождению ее промышленности и военного могущества. Бывшие победители Первой мировой войны не протестовали даже против территориальной экспансии Третьего рейха. От показательного противостояния Германия и СССР выиграли не меньше, чем от сотрудничества в предыдущий период.

В переломный 1939 год Сталин отверг все попытки организовать антигитлеровскую коалицию при участии СССР. За участие в союзе с Францией и Великобританией советский вождь требовал предоставить ему возможность оккупировать восточные регионы Польши. Подобное условие было неприемлемым.

В то же время сразу после оккупации Гитлером Чехословакии в апреле 1939 года начались секретные германо-советские переговоры. Об их результатах может свидетельствовать утвержденный в то же время немецкий план агрессии против Польши «Вайс». Согласно этому плану, ведение боевых действий восточнее Вислы не предполагалось. Гитлер собирался вместе со Сталиным поделить Польшу.

Автор текста — Максим Майоров, Украинский институт национальной памяти

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы о первых годах Второй мировой войны. Больше читайте в книге Война и миф. Неизвестная Вторая мировая под редакцией Владимира Вятровича, Сергея Громенко и Александра Зинченко.

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