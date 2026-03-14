«Вся територія стала законною ціллю». В Ірані пригрозили Україні за підтримку Ізраїлю

Іран звинуватив Україну в підтримці Ізраїлю, хоча офіційних підтверджень щодо такої допомоги немає (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Іран заявив, що дії України з надання допомоги безпілотниками Ізраїлю означають її вступ у війну на Близькому Сході.

Оновлено 16:03 Заяву Ебрагіма Азізі прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

«Я просто нагадаю, що Іран в 2022 році надав Росії шахеди і навчив росіян вбивати українців», — заявив Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Про це написав у Х очільник комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі у суботу, 14 березня.

Допис він проілюстрував спільним фото президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, а також послався на Статут ООН.

«Провальна Україна фактично стала учасником війни і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, вся її територія перетворилась на законну ціль для Ірану», — написав іранський чиновник.

Стаття 51 Статуту ООН, на яку посилається Азізі, закріплює «невід'ємне право держав на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу».

Щодо надання Україною безпілотників Ізраїлю, то офіційних підтверджень чи публічних звітів про це наразі немає.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

5 березня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що після початку війни в Ірані Київ отримав запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході.

10 березня Зеленський заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БПЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії.

Так само 10 березня видання Axios написало про те, що українські чиновники ще близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента Трампа не зацікавилася цією пропозицією.

13 березня Дональд Трамп заявив, що США не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — наголосив Трамп в інтерв'ю радіостанції Fox News Radio.