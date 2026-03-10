Українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками . Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

Про це у вівторок, 10 березня, пише Axios, зазначаючи, що в підготовленій Києвом презентації демонструвалося, як ця технологія зможе захистити американські війська та їхніх союзників на Близькому Сході.

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Вашингтон відхилив пропозицію українців, проте минулого тижня, після ударів іранських безпілотників, змінив свою позицію.

За словами двох американських чиновників, відмова від пропозиції України є одним із найбільших тактичних прорахунків адміністрації Трампа з моменту початку військової операції проти Ірану 28 лютого.

У публікації також наводиться теза американського посадовця, чиє ім'я не розкривається, що якщо США і припустилися «тактичної помилки або промаху, що передував [війні в Ірані], то це саме вона».

Удари іранських шахедів уже стали причиною загибелі семи військовослужбовців США. При цьому перехоплення цих недорогих БпЛА обходиться США та їхнім союзникам у регіоні в мільйони доларів, зазначає Axios.

Україна ж є країною, яка має найбільший досвід боротьби з шахедами.

За словами співрозмовника видання, на закритій зустрічі в Білому домі 18 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський запропонував Трампу дрони-перехоплювачі як спосіб зміцнення зв’язків і на знак подяки за підтримку США.

У презентації, яку українці представили американським чиновникам, було показано карту Близького Сходу і, як пише Axios, зокрема, містилося пророче попередження про те, що Іран удосконалює свої ударні дрони-камікадзе. За словами українського чиновника, Трамп у серпні доручив своїй команді опрацювати пропозицію України, «але вони нічого не зробили».

Минулого тижня США офіційно звернулися до Зеленського з проханням про допомогу в боротьбі з БпЛА.

Співпраця з Україною у відбитті атак іранських дронів на Близькому Сході — що відомо

3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із командами ОАЕ, Катару та інших держав Перської затоки Україна визначатиме заходи для збереження життів цивільних мешканців регіону, адже «українська експертиза в захисті від шахедів наразі найбільша у світі».

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Однак допомога іншим країнам має надаватися лише в разі збереження власного потенціалу. «Війна Росії проти України триває, російські удари тривають, і захист українців — це перший пріоритет», — акцентував президент Зеленський.

Він провів переговори з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, з яким вони обмінялися думками щодо перспектив ситуації та домовилися про подальші контакти, щоб визначити, як спільно забезпечити більший захист людям.

Також цього дня президент Зеленський припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Він пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників. Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а натомість отримати ракети, яких зараз не вистачає.

9 березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала 11 запитів від країн щодо захисту від шахедів.