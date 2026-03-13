Під час дзвінка лідерів G7 у середу, 11 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «ось-ось здасться», водночас новий верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї пообіцяв продовжувати боротьбу.

Про це у п’ятницю, 13 березня, пише Axios.

За даними трьох посадовців з країн G7, під час дзвінка Трамп хвалився результатами спецоперації Епічна лють, кажучи союзникам: «Я позбавив світ від раку, який нам загрожував».

Реклама

Водночас він заявляв, що в Тегерані більше немає чиновників, здатних прийняти рішення про капітуляцію: «Ніхто не знає, хто є лідером, тому немає кого, хто міг би оголосити про капітуляцію», — цитують двоє осіб, обізнаних про розмову.

Дзвінок відбувся на тлі занепокоєнь лідерів G7 через економічні наслідки війни проти Ірану. Вони закликали Трампа швидко завершити конфлікт та наголосили на необхідності забезпечити безпеку Ормузької протоки.

Трамп заявив, що ситуація в протоці покращується, і комерційні судна можуть відновити роботу, проте в ніч після дзвінка щонайменше два танкери були підпалені біля узбережжя Іраку, пише Axios.

Джерела кажуть, що Трамп залишався «неоднозначним і невизначеним» щодо цілей та строків завершення війни. Деякі учасники дзвінка подумали, що він хоче її закінчити, інші — навпаки.

Він зазначив, що основне питання для нього — це час. Президент США не назвав термінів, але підкреслив, що «треба завершити справу», щоб уникнути ще однієї війни з Іраном за п’ять років. Білий дім коментарів не надавав, додало видання.

12 березня новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у своєму першому зверненні закликав народ до єдності та попередив, що Ормузька протока залишатиметься закритою як «інструмент тиску». Він також заявив, що всі американські бази в регіоні мають бути закриті, інакше їх атакуватимуть.

10 березня повідомлялось, що у Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Реклама:

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

