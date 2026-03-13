Трамп заявив, що США не потрібна допомога України в боротьбі з іранськими дронами

Як сказав президент Дональд Трамп, США не потрібна українська допомога в захисті від іранських дронів (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Про це він заявив 13 березня в інтерв'ю радіостанції Fox News Radio.

Ведучий Брайан Кілмід спитав Трампа, чи допомагає Україна США із захистом від дронів.

«Ні, нам не потрібна їх допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — сказав президент США.

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Окрім того, Кілмід спитав президента Трампа, чи допомагає Путін Ірану.

«Я думаю, він може трохи їм допомагати, так, а він, напевно, думає, що ми допомагаємо Україні, правда?», — сказав голова Білого дому.

Далі Кілмід спитав: «Але ж ви дійсно допомагаєте Україні?»

«Так, ми також їм допомагаємо, тож він каже це, і Китай сказав би те ж саме. Вони роблять це і ми це робимо, якщо по-чесному», — сказав Трамп.

Окрім того, президент США вкотре сказав, що Україна не отримує допомогу безплатно, а має платити за все озброєння через НАТО в межах програми PURL.

Раніше, 5 березня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава української держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БПЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.

За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

12 березня президент Зеленський в інтерв'ю Гордону Репінському висловив сподівання, що Україна і США все ж таки підпишуть велику угоду про виробництво безпілотників.

«Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході», — заявив він.