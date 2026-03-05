США попросили Україну допомогти в захисті від шахедів, Зеленський доручив надати засоби та відправити фахівців

Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 березня, заявив, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході .

Оновлено 21:07. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий прийняти «будь-яку допомогу».

«Я прийму будь-яку допомогу від будь-якої країни», — зазначив американський президент агентству Reuters, яке попросило прокоментувати пропозицію Зеленського допомогти в боротьбі з шахедами.

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Зеленський зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.

«Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», — наголосив президент.

Раніше Зеленський повідомляв, що доручив міністру закордонних справ, міністру оборони, секретарю РНБО, а також військовим командуванням та розвідці розробити варіанти підтримки країн Близького Сходу, щоб це своєю чергою не послабило захист України.

У вечірньому зверненні президент додав, що Україна отримує запити про допомогу щодо боротьби з шахедами, зокрема від США.

2 березня агентство Bloomberg, яке в телефонному режимі поспілкувалось із Володимиром Зеленським, повідомило, що президент запропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

Зеленський заявив, що припинення вогню можна також оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна могла допомогти країнам Близького Сходу.

Президент також припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Зеленський пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників. Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а взамін отримати ракети, яких наразі бракує.

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану та вбивства високопоставлених чиновників країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а згодом — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

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В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет та дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.