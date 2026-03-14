Попри заклики радників припинити спецоперацію, президент США Дональд Трамп планує продовжувати удари по Ірану і його союзниках.

Про це у п’ятницю, 13 березня, пише The Wall Street Journal.

Деякі зовнішні радники Трампа закликають його знайти спосіб вийти з конфлікту, зазначили співрозмовники видання.

Проте президент США поки що не планує швидко завершувати війну і наполягає на продовженні ударів по військових силах Ірану та пов’язаних із ним угрупованнях, додали вони.

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Видання підкреслює, що це суперечить публічним заявам Трампа, в яких він стверджує, що основні цілі операції вже досягнуті. У середу він сказав під час виступу в Кентуккі: «Ми перемогли».

Американські військові посадовці водночас зазначають, що конфлікт, ймовірно, триватиме ще принаймні кілька тижнів.

Крім цього, у матеріалі наголошується, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн неодноразово попереджав Трампа, що американський удар може підштовхнути Іран до перекриття Ормузької протоки.

12 березня новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у своєму першому зверненні закликав народ до єдності та попередив, що Ормузька протока залишатиметься закритою як «інструмент тиску». Він також заявив, що всі американські бази в регіоні мають бути закриті, інакше їх атакуватимуть.

10 березня повідомлялось, що у Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

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28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

