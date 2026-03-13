Обговорюють ситуацію на Близькому Сході. Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві, Париж, 13 березня 2026 року, (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Президент України Володимир Зеленський 13 березня провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві.
Про це 13 березня повідомляє кореспондентка Суспільного.
Очікувалося, що під час зустрічі президент Зеленський і принц Реза обговорять ситуацію на Близькому Сході, настрої в іранському суспільстві та стан режиму аятол в Ірані.
Водночас Пахлаві висловив зацікавленість у більш прямому діалозі та попросив провести переговори з главою української держави у форматі «один на один», підсумувало Суспільне.
Згодом в Офісі президента повідомили, що Зеленський висловив підтримку іранському народу і засудив атаки з Ірану проти країн Близького Сходу й регіону затоки. Зеленський наголосив, що Україна хоче бачити вільний та демократичний Іран, який не співпрацюватиме з Росією.
Реза Пахлаві, своєю чергою, засудив співпрацю іранського режиму з Росією і підтвердив, що визнає суверенітет і територіальну цілісність України. Вони обговорили посилення міжнародного тиску на іранський режим, а також втрати, яких зазнала верхівка режиму під час операції Епічна лють.
Раніше, 13 лютого, президент Володимир Зеленський провів зустріч із принцом Ірану Резою Пахлаві — у межах офіційного візиту до ФРН у Мюнхені. Тоді глава української держави заявляв, що Україна підтримує іранський народ у його боротьбі з режимом аятол.
«Україна підтримує іранський народ у його боротьбі за своє майбутнє і співчуває всім жертвам іранського режиму. Під час бесіди приділили увагу ситуації в Ірані, напрямам, у яких люди Ірану потребують підтримки. Обговорили важливість посилення санкцій проти іранського режиму та будь-яких інших диктаторських режимів», — заявив президент Зеленський.
За словами глави української держави, він і принц Пахлаві засудили співробітництво між країною-агресором РФ та Іраном — зокрема, постачання іранським режимом БПлА-камікадзе в Росію та передачу ліцензій на відповідне виробництво.