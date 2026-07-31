Від ікри та шашлику до «грибів». Чим корисні баклажани для здоров’я та як найкраще їх приготувати на зараз та на зиму

Баклажани багаті на поживні речовини, які містять клітковину, вітаміни та мінерали. Вони можуть бути корисними для здоров’я в цілому, а особливо для серця.

Баклажани належать до сімейства пасльонових і використовуються в багатьох різних стравах по всьому світу. Хоча їх часто вважають овочами, технічно вони є фруктами, оскільки виростають з квітучої рослини і містять насіння. Існує багато різновидів, які відрізняються за розміром і кольором. І хоча найчастіше зустрічаються баклажани з темно-фіолетовою шкіркою, вони можуть бути червоними, зеленими або навіть чорними. Вони надають рецептам унікальної текстури та м’якого смаку та мають багато потенційних переваг для здоров’я.

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П’ять переваг баклажанів для здоров’я

1. Баклажани багаті на поживні речовини

У баклажанах є багато вітамінів / Фото: NataliiaGL/depositphotos

Баклажани — це продукт з високим вмістом поживних речовин: вітамінів, мінералів і клітковини. Одна чашка (82 грами) сирих баклажанів містить наступні поживні речовини:

Калорії: 20



Вуглеводи: 5 грамів

Клітковина: 3 грами

Білок: 1 грам

Марганець: 10% від денної норми

Фолати: 5% від денної норми

Калій: 5% від денної норми

Вітамін К: 4% від денної норми

Вітамін С: 3% від денної норми

Баклажани також містять невелику кількість інших поживних речовин, включаючи ніацин, магній і мідь.

2. Баклажани корисні для профілактики раку

Баклажани містять корисні антиоксиданти / Фото: karandaev/depositphotos

Окрім різноманітних вітамінів і мінералів, баклажани містять велику кількість антиоксидантів. Антиоксиданти — це речовини, які допомагають захистити організм від пошкоджень, спричинених шкідливими речовинами, відомими як вільні радикали.

Дослідження показали, що антиоксиданти можуть допомогти запобігти багатьом видам хронічних захворювань, таких як хвороби серця і рак. Баклажани особливо багаті на антоціани — тип пігменту з антиоксидантними властивостями, який відповідає за їх яскравий колір. Зокрема, особливо корисним є антоціан, який міститься в баклажанах під назвою насюнін. Численні дослідження в пробірках підтвердили, що він ефективно захищає клітини від пошкодження шкідливими вільними радикалами. В одному з оглядів Trusted Source, що розглядає близько 200 досліджень, було виявлено, що вживання фруктів і овочів пов’язане із захистом від раку підшлункової залози, шлунка, товстої кишки, сечового міхура, шийки матки та молочної залози.

3. Баклажани корисні для профілактики серцевих захворювань

Баклажани корисні для профілактики серцевих захворювань / Фото: shibu7213.gmail.com/depositphotos

Деякі дослідження показують, що завдяки вмісту антиоксидантів баклажани можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань. В одному дослідженні кроликам з високим рівнем холестерину давали 0,3 унції (10 мл) баклажанового соку щодня протягом двох тижнів. Наприкінці дослідження у них знизився рівень як холестерину ЛПНЩ, так і тригліцеридів — двох маркерів крові, які при підвищеному рівні можуть призвести до збільшення ризику серцевих захворювань. Інші дослідження продемонстрували, що баклажани можуть мати захисну дію для серця.

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4. Баклажани можуть сприяти контролю рівня цукру в крові

Баклажани у раціоні допоможуть контролювати рівень цукру в крові / Фото: lenyvavsha/depositphotos

Додавання баклажанів до раціону може допомогти контролювати рівень цукру в крові. Це насамперед тому, що вони містять багато клітковини, яка проходить через травну систему неушкодженою. Клітковина може знижувати рівень цукру в крові, сповільнюючи швидкість перетравлення і всмоктування цукру в організмі. Уповільнене всмоктування утримує рівень цукру в крові стабільним і запобігає його стрибкам і падінню.

Інші дослідження свідчать, що поліфеноли, або натуральні рослинні сполуки, які містяться в таких продуктах, як баклажани, можуть зменшувати всмоктування цукру і збільшувати секрецію інсуліну, що може сприяти зниженню рівня цукру в крові.

5. Баклажани можуть допомогти у схудненні

Баклажани корисні для схуднення / Фото: ajafoto/depositphotos

Баклажани містять багато клітковини і мало калорій, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої схеми схуднення. Клітковина повільно рухається по травному тракту і може сприяти відчуттю ситості, зменшуючи споживання калорій. Кожна чашка (82 грами) сирих баклажанів містить три грами клітковини і лише 20 калорій. Крім того, баклажани часто використовують як низькокалорійну заміну більш калорійним інгредієнтам у рецептах з високим вмістом клітковини.

Як додати баклажани до раціону

Лікувати баклажани можна різними способами / Фото: robynmac/depositphotos

Баклажани неймовірно універсальні і можуть бути легко включені у раціон. Їх можна запікати, смажити, готувати на грилі або пасерувати і насолоджуватися з крапелькою оливкової олії та швидким додаванням приправ. Баклажани також можна використовувати як низькокалорійну заміну багатьом висококалорійним інгредієнтам. Це може зменшити споживання вуглеводів і калорій, одночасно збільшуючи вміст клітковини та поживних речовин у їжі.

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Чи можуть баклажани бути шкідливими для здоров’я

Соланін — це природний токсин, що міститься в баклажанах. Надмірне споживання може викликати блювоту, нудоту та сонливість, які є симптомами отруєння соланіном

Зрідка баклажани можуть викликати алергію / Фото: NataliiaGL/depositphotos

Баклажани належать до сімейства пасльонових, а ця група овочів асоціюється з алергією. У рідкісних випадках цей овоч може викликати алергію, симптоми якої включають утруднене дихання, набряк і кропив’янку. У деяких випадках баклажани також можуть викликати анафілактичний шок. Баклажани містять велику кількість кальцію, і надмірне його споживання може призвести до утворення каменів у нирках. На цю тему існує не так багато досліджень, але якщо ви споживаєте велику кількість баклажанів і відчуваєте гострий біль у нирках, негайно зверніться до лікаря.

Найкращі страви з баклажанів

По-японськи: рецепт фаршированих баклажанів з куркою Баклажани в японській традиції мають особливе значення, а піка смаку набувають на початку осені. У поєднанні з курячим фаршем та пікантним соусом вони створюють ідеальну смачну страву в азійському стилі. Перейти до рецепту

Індійська спека на вашій тарілці: баклажани в кокосовому каррі-соусі Гостра паста карі і соус із листя карі та кокуму роблять навіть звичайні овочі яскравою гастрономічною пригодою. Готуйте на грилі і насолодлжуйтесь смаком Індії. Перейти до рецепту

Така, як треба: запіканка з баклажанів із сиром . Баклажани, кабачок, сир і базилік створюють дуже вдале літнє поєднання. Для пікантнішого варіанту можна взяти твердий сир гострих сортів, а для ніжнішого — моцарелу. Перейти до рецепту

Мусака: грецька версія лазаньї з яловичиною та баклажанами Ця ситна страва з Середземномор’я, яка дивує гармонією смаків і водночас має низький вміст вуглеводів. Перейти до рецепту

Легендарний бабагануш: рецепт східної закуски, яку легко приготувати вдома Бабагануш добре смакує зі свіжим підпеченим хлібом. Прикрасити страву можна насінням гранату або зеленню петрушки. Перейти до рецепту

Фаршировані «кораблики» з баклажанів з особливою начинкою: ідеальна сезонна страва Таким способом прийнято готувати картоплю, проте баклажани теж виходять дуже смачними, ситними та збалансованим водночас. Перейти до рецепту

Літні овочеві шашлички: легка альтернатива м’ясу Ця легка закуска сподобається вегетаріанцям, веганам, усім, хто дотримується посту, а також тим, хто любить смачно поїсти. Вони чудово смакуватимуть як доповнення до будь-якої страви чи просто з хлібом та соусом. Перейти до рецепту

Мариновані баклажани як гриби: особлива закуска цієї осені Це пікантна закуска сезону, яка підійде до будь-якого гарніру. Легко готується з простих інгредієнтів, відмінно смакує та стане знахідкою до прийому гостей. Перейти до рецепту

Найапетитніші баклажани: рецепт овочевих відбивних з сиром та зеленню Баклажани, смажені на олії часто смакують як гума, якщо їх приготувати неправильно. Цей рецепт розставить всі смаки на місця, і зробить баклажани вашою улюбленою стравою. Перейти до рецепту

Баклажани на зиму

Салат Десятка на зиму: ідеальне поєднання інгредієнтів в одній банці Цей ароматний салат точно стане фаворитів серед консервацій на зиму. Адже пряні овочі тут чудово поєднуються зі спеціями та створюють неповторний тандем. Перейти до рецепту

Як гриби: рецепт маринованих баклажанів на зиму Ці ароматні овочі ідеально смакуватимуть з картоплею у будь-якому вигляді, доповнять смак макаронів чи скибки улюбленого цільнозернового хліба. Перейти до рецепту

Квашені баклажани на осінь чи зиму: ідеально до вечері Ця пряна овочева закуска ідеально смакуватиме на вечерю до основної страви, хоч ними можна насолоджуватися і зі шматком улюбленого хліба. Перейти до рецепту