Желанные Томагавки Трампа, новый Рамштайн и старый паспорт Труханова

● Зеленский с Трампом будут говорить именно о них. Президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме заявил, что ожидает 17 октября прибытия президента Украины Владимира Зеленского и речь пойдет о ракетах Tomahawk.

Реклама

«У меня впереди приезд президента [Зеленского] в пятницу. И я знаю, что он собирается сказать. Ему нужно оружие. Он хотел бы иметь Томагавки. И все остальные хотят Томагавки. У нас много, много Томагавков… А вам не нужны Томагавки [обращаясь к президенту Аргентины]», — сказал Трамп.

● А еще на встрече с президентом Аргентины Трамп рассказал, что у него были и остаются «очень хорошие отношения» с Путиным, однако он «не понимает», почему тот продолжает войну против Украины.

● «Есть контуры решений». Сам Владимир Зеленский вчера вечером рассказал, что его команда активно готовится к встрече с президентом США, которая состоится 17 октября. По его словам, все аспекты этого разговора должны быть тщательно проработаны, чтобы «Украина была действительно усилена».

«Мы обсудили с президентом Трампом уже определенные вещи — есть контуры решений, которые могут помочь, — по Patriot, по Tomahawk, это очень важно, и некоторого другого оружия. Важно чувствительные вещи обсудить нам лично — по телефону всего не скажешь», — пояснил Зеленский.

●Не более чем «ядерные угрозы» Медведева. В НАТО считают, что поставки Украине крылатых ракет Tomahawk не изменят кардинально ход войны, но будут иметь заметный эффект на поле боя. Об этом на брифинге в штаб-квартире Альянса сообщил представитель руководства НАТО, который общался с журналистами на условиях анонимности.

Кроме этого, представитель НАТО «очень скептически» оценил возможный ответ РФ, несмотря на агрессивные заявления, звучащие из Москвы. «Я думаю, что ответом будет продолжение риторики, подобной той, которую мы уже видим, иногда безответственной риторики, которая включает бряцание ядерным оружием. Но я не думаю, что есть какой-то конкретный и не предсказуемый нами ответ, который Россия могла бы осуществить», — сказал он.

● США уже имеют планы о передаче ракет? Заявления президента США о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, независимо от того, одобрит он отправку или нет, является признаком его растущего разочарования российским диктатором, говорится в статье The New York Times.

По данным издания, Пентагон уже разработал план продажи или передачи Tomahawk на случай, если Трамп даст соответствующий приказ. Однако предоставление Киеву этого оружия будет сопровождаться «большими проблемами». В частности Украина вместе с ракетами потребует установок для их запуска — Typhon. Это, по мнению военных чиновников, приблизит США к прямой конфронтации с Россией. В то же время издание подчеркивает, что пока непонятно, сколько ракет США может дать Украине и какое влияние они будут иметь на фронт.

В то же время на фронте:

● Враг снова движется на запад. Российские войска оккупировали три села Волновахского района Донецкой области вблизи админграниц с Днепропетровской и Запорожской областями, благодаря чему увеличили площадь контроля на новопавловском направлении на 16,14 кв км.

«Враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное, а также продвинулся вблизи Ивановки и Воскресенки [соседние села на том же направлении]», — сообщили аналитики OSINT-проекта DeepState в ночь на 15 октября.

● Миллионные потери армии Путина. За время полномасштабного вторжения в Украину российские войска понесли более 1,1 млн потерь на войне, из которых более 250 тыс. погибли в бою. Об этом на брифинге в штаб-квартире НАТО сообщил представитель руководства Альянса, общаясь с журналистами на условиях анонимности. Он выразил уверенность в том, что «линия обороны Украины выдержит» давление российских войск.

По словам представителя НАТО, в сентябре показатель потерь российской армии увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, однако остается ниже, чем во время масштабных «мясных штурмов» весной и в прошлом году. В начале осени среднесуточные потери российских войск оценивались примерно в 950 человек.

● РФ бьет по газу. РФ в течение последней недели трижды наносила массированные удары по газовой инфраструктуре Украины, кроме того, ночью 15 октября атаковала одну из ТЭЦ Группы Нафтогаз, сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Российский Волгоград в ночь на 15 октября атаковали дроны. Местные жители сообщают о попадании в нефтеперерабатывающий завод, написал Крымский ветер.

Вернусь к международным делам Украины:

● Лондон созвал новый Рамштайн. Великобритания созвала на сегодня Контактную группу по вопросам обороны Украины (Рамштайн), чтобы усилить давление на Путина за его войну агрессии против Украины и вторжение в Европу.

В то же время британское оборонное ведомство сообщило, что только за последние месяцы этого года благодаря ускорению производства британскими компаниями и поддержке рабочих мест в обеих странах, Украине было поставлено более 85 тыс. военных беспилотников.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон доставит Украине в этом году более 100 тыс. дронов. А Нидерланды объявят о еще одном пакете поддержки в размере 90 млн евро на дроны для Украины. И Литва выделит 30 млн евро на инициативу PURL на закупку оружия для Украины, заявила глава литовского Минобороны Довиле Шакалене.

И днем заседание Рамштайна стартовало:

● Лондон и Берлин отчитались о своем лидерстве. Министр обороны Великобритании Джон Гили, открывая 31-е собрание Рамштайн с участием 50 стран, констатировал: со времени, когда Великобритания и Германия сменили США в качестве лидера Координационной группы по обороне Украины (UDCG) — за восемь месяцев работы — было обеспечено обязательств на сумму более 50 млрд фунтов стерлингов для военной помощи Украине.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что организация Североатлантического договора предоставит Рамштайну всю необходимую помощь для дальнейшей эффективной работы.

● Шеф Пентагона призвал к «миру через силу». Министр войны США Пит Хегсет впервые выступил со вступительным словом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. «С августа союзники по НАТО выделили Украине более $2 млрд на помощь в сфере безопасности через инициативу НАТО под названием PURL. Союзники часто говорят, что безопасность Украины является синонимом европейской безопасности. Итак, сейчас настало время для всех стран НАТО превратить слова в действия в виде инвестиций PURL. Все страны за этим столом, без исключений», — сказал он.

Обращаясь к странам, чьи представители присутствовали на Рамштайн, Хегсет отметил, что «ваши постоянные инвестиции и лидерство имеют решающее значение для помощи Украине в обороне и прекращении этого конфликта». «Мир через силу», — добавил министр.

Также оказалось, что Хегсет убежден: под руководством президента США и вместе с европейскими союзниками войне России против Украины будет положен конец. Если война не закончится, США и союзники примут необходимые меры, чтобы РФ за это заплатила.

● Путин сам по себе не остановится. Россия будет усиливать гибридную агрессию против государств ЕС и НАТО, если Москва не будет чувствовать сопротивления, заявил сегодня Кирилл Буданов, начальник ГУР МО, во время встречи Киевской ассоциации военных атташе.

«Сейчас в Европе видимо реализуются лишь первые пункты доктрины „гибридной войны“. Если кремль не остановить, не дать ему решительного и болезненного отпора, гибридная агрессия против стран ЕС и НАТО будет только распространяться и усиливаться», — сказал Буданов.

А руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил Владимиру Зеленскому о российском плане дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. «На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать», — резюмировал глава государства.



● Деньги Кремля вскоре заработают против Кремля. Великобритания и Канада присоединятся к инициативе Евросоюза, которая предусматривает использование части около $300 млрд активов российского центробанка, замороженных в странах Большой семерки, чтобы усилить финансовую поддержку Украины. Об этом написало Bloomberg. По данным западных чиновников, союзники ЕС приближаются к договоренности о предоставлении Украине кредитов через специальный механизм, что позволит избежать прямого изъятия российских средств.

Эти займы помогут Киеву закупать оружие, в частности у США, после того как администрация президента Трампа решила продавать его на коммерческих условиях. Часть финансирования предназначена для поддержки экономики Украины.

По данным британского МИД, в Британии заморожено более £25 млрд ($33,3 млрд) российских активов, а в ЕС — около €200 млрд ($232 млрд). Сейчас Украина получает средства только из прибыли и процентов, накопленных на этих активах. Основная часть активов хранится через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.

● «Фонд ископаемых» начал работать. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила по завершении встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, что Американско-украинский инвестиционный фонд уже начал работать.

«Остается еще несколько важных решений для полного функционирования Фонда, но уже сегодня формируется первый „пайплайн“ потенциальных проектов. Сосредоточились на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре. Украина — это надежный партнер для смелых украинско-американских бизнес-проектов», — написала в ТГ Свириденко.

И напоследок:

● Одесса получила новую власть. Одесса получит большую защиту и большую поддержку в формате городской военной администрации, руководитель будет назначен в ближайшее время, заявил Владимир Зеленский накануне. А сегодня он подписал указ, которым назначил руководить новосозданной Одесской МВА главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Комиссия при президенте по вопросам гражданства ранее прекратила гражданство Украины городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Такое решение, в частности, основано на доказательной базе СБУ и утверждено указом главы государства.

Сам Труханов накануне заверил, что планирует продолжать выполнение своих полномочий, пока городской совет не прекратит их. Он добавил, что прекращение его украинского гражданства является «фальсификацией» и намерен обратиться с исками в украинские суды, а также в Европейский суд по правам человека.

В то же время сегодня Христо Грозев, известный международный журналист-расследователь издания Bellingcat, сообщил в Х: российский паспорт Труханова, изображение которого опубликовала СБУ, — поддельный и, вероятно, «происходит от активных мер России против действующего мэра».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.