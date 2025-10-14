«Есть контуры решений по Patriot и Tomahawk». Зеленский рассказал, что будет обсуждать на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи 23 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Al Drago TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда активно готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в пятницу, 17 октября. По его словам, все аспекты этого разговора должны быть тщательно проработаны, чтобы «Украина была действительно усилена».

«Детально готовимся к нашему разговору с Президентом Трампом. Провел сегодня совещание с военными, Министерством иностранных дел, министром энергетики, руководителем Нафтогаза, также с командой Офиса — все аспекты разговора должны быть проработаны так, чтобы Украина была действительно усилена. Мы обсудили с Президентом Трампом уже определенные вещи — есть контуры решений, которые могут помочь, — по Patriot, по Tomahawk, это очень важно, и некоторого другого оружия. Важно чувствительные вещи обсудить нам лично — по телефону всего не скажешь», — заявил президент во время вечернего видеообращения во вторник, 14 октября.

Он также отметил четкую стратегию, которую Украина имеет по завершению войны, благодаря поддержке партнеров.

«Важное лидерство Америки — лидерство Президента Трампа. Мы планируем и встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний. Конечно, ключевая наша задача — это ПВО и устойчивость наших городов и общин, также принуждение России к миру», — подчеркнул глава государства.

Ранее издание сообщало, что Трамп и Зеленский обсудят возможность поставки Украине ракет Tomahawk во время встречи в Белом доме.

Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

13 октября Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».