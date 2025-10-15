Великобритания и Канада присоединятся к инициативе Европейского Союза, которая предусматривает использование части около 300 миллиардов долларов активов российского центробанка, замороженных в странах Большой семерки, чтобы усилить финансовую поддержку Украины.

Об этом 15 октября пишет Bloomberg.

По данным западных чиновников, союзники ЕС приближаются к договоренности о предоставлении Украине кредитов через специальный механизм, который позволит избежать прямого изъятия российских средств.

Эти займы помогут Киеву закупать оружие, в том числе в США, после того как администрация американского президента Дональда Трампа решила продавать его на коммерческих условиях. Часть финансирования предназначена для поддержки экономики Украины.

По данным британского МИД, в Британии заморожено более £25 миллиардов ($33,3 млрд) российских активов, а в ЕС — около €200 миллиардов ($232 млрд). Сейчас Украина получает средства только из прибыли и процентов, накопленных на этих активах.

Основная часть активов хранится через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, поэтому Бельгия проявляет особую осторожность в этом вопросе, требуя гарантий на случай возможных будущих юридических исков России, отмечает издание.

По данным источников Bloomberg, ЕС или отдельные страны-члены могут предоставить Euroclear гарантии на случай возможных рисков, при этом вопрос правовых гарантий остается основным препятствием в переговорах.

ЕС планирует достичь политического соглашения по использованию замороженных активов на встрече в Брюсселе на следующей неделе. Если договоренность будет достигнута, механизм для выделения средств может заработать уже ко второму кварталу следующего года, сообщает издание.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность координировать действия с ЕС, после телефонного разговора с лидерами Франции и Германии. Они подчеркнули, что стремятся совместно с США использовать замороженные российские активы для поддержки украинской армии и усиления давления на Москву.

Министры финансов G7 обсудят этот план на этой неделе во время ежегодного собрания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Также союзники рассмотрят новые совместные санкции, направленные против российского энергетического сектора, компаний, помогающих Москве в торговле нефтью, и третьих стран, которые используют российские энергоносители.

Использование российских замороженных активов — что известно

29 августа Politico сообщал, что Еврокомиссия разрабатывает план использования замороженных российских активов на сумму около 200 миллиардов евро для восстановления Украины после завершения войны. Предлагается инвестировать эти средства в более рисковые проекты, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно оказать давление на Россию из-за ее отказа прекратить войну.

27 августа Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что выступает против немедленной конфискации российских активов и предлагает продолжать использовать их как инструмент давления на Москву в переговорах.

В сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов.

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.