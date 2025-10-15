«Линия обороны Украины выдержит». В НАТО заявили, что РФ потеряла в полномасштабной войне 1,1 млн военных, из них почти четверть погибшими

За время полномасштабного вторжения в Украину российские войска понесли более 1,1 миллиона потерь на поле боя. Об этом на брифинге в штаб-квартире НАТО сообщил представитель руководства Альянса, общаясь с журналистами на условиях анонимности, пишет Европейская правда .

По его словам, в сентябре показатель потерь российской армии увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, однако остается ниже, чем во время масштабных «мясных штурмов» весной и в прошлом году. В начале осени среднесуточные потери российских войск оценивались примерно в 950 человек.

«РФ все еще имеет чрезвычайно высокий уровень потерь. В 2025 году мы наблюдали в среднем 1200 ежедневных жертв. Сейчас мы уже превысили отметку в 1,1 миллиона жертв, из которых более 250 тысяч погибли в бою», — рассказал представитель Альянса, ссылаясь на разведданные.

Он выразил уверенность в том, что «линия обороны Украины выдержит» давление российских войск. Он отметил, что хоть россияне демонстрируют постепенные успехи, в краткосрочной перспективе вероятность полного краха украинских оборонительных позиций остается очень низкой.

В Альянсе также признали значительные потери территории, контролируемой ВСУ, но подчеркнули, что темпы наступления России уменьшаются.

«Российские сухопутные войска, вероятно, захватили около 250 квадратных километров украинской территории в сентябре, что является заметным уменьшением по сравнению с примерно 465 квадратными километрами, которые россияне захватили в августе. Это уменьшение площади, скорее всего, связано со значительной передислокацией нескольких российских дивизий вдоль линии фронта», — пояснил представитель НАТО.

15 октября в Генштабе ВСУ заявили, что потери РФ составляют ориентировочно 1 126 220 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки армия РФ потеряла на войне против Украины около 1070 оккупантов.

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).