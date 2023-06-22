Оптимальный вариант. Что делать в случае взрыва на Запорожской АЭС 22 июня, 13:42 NV Премиум

Какие должны быть первые действия населения, если все же на Запорожской АЭС что-то случится

Меня спрашивают, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем. Конечно возможно. Можно с помощью десанта, причем комбинированного и с использованием некоторых моментов морских, то есть форсирование того остатка русла Днепра, и с помощью вертолетов, то есть воздушного десанта. Можно однозначно освободить станцию. Здесь только вопрос готовности, вопрос принятия решений и вопрос согласованности действий.

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Дело в том, что освободить станцию и остаться, то есть зайти на атомную станцию и сделать ее плацдармом, — а для чего? По ней начнут тогда россияне бить.