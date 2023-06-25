Превратилось в пустыню. В сети обнародовали фото обмелевшего Каховского водохранилища

25 июня, 14:39
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Каховское водохранилище (Фото:Денис Казанский/Telegram)

Каховское водохранилище (Фото:Денис Казанский/Telegram)

Каховское водохранилище после подрыва оккупантами ГЭС превратилось в пустыню.

Шокирующую фотографию опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram.

По его словам, то, как сейчас выглядит Каховское водохранилище, показал херсонский журналист Сергей Никитенко. Он и сделал соответствующую фотографию. На ней видно, что на месте ГЭС образовалась пустыня.

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20 июня OSINT-блогер WarMapper опубликовал новые снимки Каховского водохранилища со спутников Copernicus Sentinel. На них видно, что резервуара фактически больше не существует.

WarMapper отмечает, что появившийся пустырь вряд ли позволит просто пересечь местность, но явно откроет новые возможности в маневрировании и для российских оккупантов, и для ВСУ.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, развернулась гуманитарная катастрофа.

В результате подрыва россиянами дамбы также есть погибшие и раненые.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Пустыня Каховское водохранилище Фото Денис Казанский Война России против Украины Подрыв Каховской ГЭС

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