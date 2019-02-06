Янукович оказался лохом, но свободным Сегодня, 19:29 146

Чем жила страна 6 февраля 2019 года

Янукович оказался лохом, но свободным. Сегодня в Москве, не выходя из состояния искусственной легитимности, беглый президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию.

Врожденный инстинкт нести откровенную чушь и в этот раз не подвел любителя страусов.

Он, например, обвинил европейских политиков в том, что те уговорили его заключить соглашение с оппозицией, хотя это никак не помогло ему удержаться у власти.

Экс-президент на лубяном глазу ((с) Людмила Янукович) посетовал на то, что страны ЕС признали законным его отстранение, когда он сбежал из Украины в Россию.

«Меня кинули как лоха!» - подытожил эту часть своей речи беглец.

Кроме того, Янукович назвал незаконным приговор по делу о госизмене, который ему вынес Оболонский райсуд Киева.

«Приговор был написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентное. Приговор не имеет ничего общего с законом: сплошные нарушения. Все построено на лжи и на ненависти», - сказал «легитимный».

Однако одно его утверждение оказалось не столь веселым, сколь крайне болезненным для официального Киева.

«Я свободно передвигаюсь по территории России, - заявил бывший владелец Межигорья. - Более того, я не нахожусь в каких-то базах Интерпола. И могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет».

И не соврал, бедовый: чуть позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Интерпол снял с розыска экс-президента. Причина, по словам Сарган, в том, что «Интерпол считает, что это политическое преследование».

24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Этой феерической пресс-конференции могло и не быть, если бы граница Украины с Россией уже в 2013 году была надежно закрыта…

Стена Яценюка готова на треть. Проект Стена на границе с РФ реализован на 30%.

Об этом заявил Олег Слободян, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Степень готовности сооружений в рамках проекта, по его словам, адекватна финансированию.

В Харьковской области стена уже почти достроена и доказала свою эффективность.

«Там практически нет нарушений государственной границы», - сказал представитель ГПСУ.

Слободян объяснил, что перенос сроков завершения строительства зависел от финансирования, но сама реализация проекта никогда не останавливалась: «В первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование... сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год».

Протяженность сухопутной границы между Украиной и РФ – 1974 км. Идея построить на ней стену появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка.

По подозрению в хищениях при строительстве объекта НАБУ уже задержало в общей сложности восемь человек.

В Москве сегодня не только думали за Януковича, но и переживали о судьбе еще одного анфан террибль украинской политики – Виктора Медведчука…

Кремль тревожится за Медведчука. Вчера Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении Виктора Медведчука. Скандального пророссийского политика и кума президента РФ Владимира Путина подчиненные Юрия Луценко заподозрили в госизмене и сепаратизме.

Основанием для открытия дела стали публичные заявления Медвечука на съезде партии Оппозиционная платформа За життя в конце января. Тогда он озвучил необходимость создания «Автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством, а также закрепления такого статуса в Конституции.

За это бывшему «серому кардиналу» времен Леонида Кучмы теперь «светит» до 20 лет тюрьмы.

Сегодня на сообщение ГПУ отреагировали в стане медведчуковского кума: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об открытии уголовного производства «является весьма тревожной».

«Весьма тревожной» оказалась и одна идея, которую вчера реализовал киевский суд с подачи близкого друга Олега Ляшко…

Супрун отстранилась от отстранения. «Находится в командировке», - такими словами пресс-служба Минздрава описала местонахождение Уляны Супрун, и. о. главы ведомства, отстраненной вчера судом от должности.

5 февраля глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Окружной админсуд Киева временно запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

Люди в мантиях удовлетворили иск депутата-радикала Игоря Мосийчука, который считает чиновницу некомпетентной.

Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

В Минздраве заявили, что им стало известно об этом запрете из СМИ.

На сегодня Супрун уже успели поддержать и президент Петр Порошенко, и премьер Владимир Гройсман, и заметная часть ФБ-сообщества. А глава Минюста объявил, что обжалует решение суда.

Поддержит ли вся эта команда человека из следующей новости?

Соратник Порошенко вел себя подозрительно. Нацагентство по вопросам предотвращении коррупции (НАПК) обнаружило в декларации народного депутата от БПП Богдана Дубневича за 2016 год недостоверные данные.

Деталей в Нацагентстве не озвучили, но задокументировали нарушения и отправили их на проверку в НАБУ.

Там уже ведут дело в отношении Ярослава Дубневича, тоже депутата от БПП и брата Богдана Дубневича, - его подозревают в присвоении 93,2 млн. грн.

Бизнес братьев связан с железной дорогой. Обвинения в коррупции в адрес Дубневичей звучали не однократно, в том числе из уст министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

В чем нельзя упрекнуть Дубневичей – так это в расточительности. Пару лет назад бережливые братья оказались чемпионами среди депутатов по размеру задекларированной ими гривневой наличности…

Деньги ищут бережливых. Кабмин решил с начала марта запустить механизм выплаты наличными субсидий за жилищно-коммунальные услуги.

В пояснительной записке к проекту решения сказано, что «предоставление субсидий в виде наличных средств должно стимулировать потребителей к рациональному использованию коммунальных услуг».

По словам вице-премьера Павла Розенко, получатели субсидий потребляют в 1,8-2 раза больше газа, чем те, кто их не имеет. Но теперь субсидианты, мол, будут экономить, чтобы сбереженные таким образом деньги тратить на свое усмотрение.

Да, если кому интересно: на сегодня Центризбирком зарегистрировал уже 37 желающих попробовать себя в роли кандидата на пост президента страны…

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.