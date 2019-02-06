"Меня кинули как лоха": Янукович о своем побеге в 2014 году - видео
Заочно
приговоренный к тюремному заключению за госизмену экс-президент Виктор Янукович
пожаловался, что в 2014 году его "кинули" представители ЕС.
Об этом он сказал
во время своей пресс-конференции в среду, 6 февраля.
Янукович обвинил
европейских политиков в том, что они уговорили его заключить соглашение с
оппозицией, хотя это никак не помогло ему удержаться у власти.
Кроме того, он
посетовал на то, что страны ЕС признали законным его отстранение,
когда он сбежал из Украины в Россию.
"Меня кинули
как лоха!" - заявил беглый президент.
Напомним, 24
января Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в российской агрессии.