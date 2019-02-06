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"Меня кинули как лоха": Янукович о своем побеге в 2014 году - видео

Сегодня, 14:44
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Скриншот с видео @LugaBeg/Twitter

Янукович пожаловался, что его отстранение после побега в РФ признали законным

Заочно приговоренный к тюремному заключению за госизмену экс-президент Виктор Янукович пожаловался, что в 2014 году его "кинули" представители ЕС.

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции в среду, 6 февраля.

Янукович обвинил европейских политиков в том, что они уговорили его заключить соглашение с оппозицией, хотя это никак не помогло ему удержаться у власти.

Кроме того, он посетовал на то, что страны ЕС признали законным его отстранение, когда он сбежал из Украины в Россию.

"Меня кинули как лоха!" - заявил беглый президент.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в российской агрессии.

Теги:   Виктор Янукович

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