Тарас Прохасько
Главный интерес украинцев
Тимофей Милованов
Секс-хроники украинских университетов
Виталий Шабунин
Еще 10 абсурдных решений суда, отстранившего Ульяну Супрун
Иван Примаченко
Красная линия. О чем говорит война против Супрун

В Кремле отреагировали на уголовное производство против Медведчука

Сегодня, 11:45
2966
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Кремль назвал "тревожной" информацию об уголовном производстве против Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об открытии уголовного производства в отношении главы политсовета партии За життя Виктора Медведчука "является весьма тревожной".

Также он назвал производство против Медведчука "очередной политической репрессией", сообщает РБК.

Напомним, накануне после обращения народного депутата Андрея Тетерука ГПУ открыла уголовное производство в отношении Виктора Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме.

Читайте также: Ренессанс кума. Как Медведчук получил эксклюзивный статус, позволяющий получать дивиденды от Москвы и от Киева

Основанием стало заявление Медведчука о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

В Оппозиционной платформе - За життя ответили, что слова  Медведчука якобы никак не свидетельствует о попытке превратить Украину в федеративное государство и не противоречат Конституции.

Сам Медведчук расценил заявленные обвинения как попытку "свести политические счеты".

Теги:   Россия Дмитрий Песков Виктор Медведчук Кремль

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 20:54

article_img
Нападение на Михайлика: полиция продлила срок охраны активиста
Бокс

Сегодня, 01:25

article_img
Бой Ломаченко за новый титул оказался на грани срыва
Политика

Сегодня, 11:30

article_img
Супрун отреагировала на решение суда об отстранении от должности главы Минздрава

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 10:55

article_img
Снова о войне. Порошенко выступил перед бизнесом, пугая российской агрессией, но обещая экономические стимулы
Страны

Вчера, 14:55

article_img
Из мигрантов в президенты. Как 37-летний бизнесмен и потомок беженцев выиграл выборы в Сальвадоре
Страны

Сегодня, 09:19

article_img
Я ее построю. Топ-5 месседжей Трампа из обращения к Конгрессу

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться