В Кремле отреагировали на уголовное производство против Медведчука Сегодня, 11:45 2966 Цей матеріал також доступний українською EPA Кремль назвал "тревожной" информацию об уголовном производстве против Медведчука EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об открытии уголовного производства в отношении главы политсовета партии За життя Виктора Медведчука "является весьма тревожной".

Также он назвал производство против Медведчука "очередной политической репрессией", сообщает РБК.

Напомним, накануне после обращения народного депутата Андрея Тетерука ГПУ открыла уголовное производство в отношении Виктора Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме.

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Основанием стало заявление Медведчука о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

В Оппозиционной платформе - За життя ответили, что слова Медведчука якобы никак не свидетельствует о попытке превратить Украину в федеративное государство и не противоречат Конституции.

Сам Медведчук расценил заявленные обвинения как попытку "свести политические счеты".