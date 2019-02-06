В декларации нардепа от БПП Дубневича обнаружили нарушения, делом займется НАБУ Сегодня, 10:41 142 Цей матеріал також доступний українською Богдан Дубневич via Facebook Нарушения нашли в декларации Дубневича за 2016 год Богдан Дубневич via Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращении коррупции (НАПК) проверило декларацию народного депутата от фракции БПП Богдана Дубневича за 2016 год и обнаружило внесение недостоверных данных.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, был составлен обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией.

Документ будет направлен в НАБУ (ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации).

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ расследует дело в отношении брата Богдана Дубневича Ярослава. Его подозревают в присвоении 93,2 млн гривен филиала Центр обеспечения производства Укрзализныци.

Ранее сообщалось, что бизнес братьев Дубневичей прочно связан с железной дорогой.

Обвинения в коррупции в сторону Дубневичей звучали не однократно, в том числе из уст министра инфраструктуры Владимира Омеляна. По утверждению СМИ интересы депутатов в Укрзализныце отстаивает член правления госпредприятия Сергей Михальчук и бывший руководитель компании Михаил Костюк.