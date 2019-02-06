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"Все построено на лжи и ненависти": Янукович прокомментировал вынесенный ему приговор

Сегодня, 14:14
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EPA

Янукович считает вынесенный ему приговор незаконным

Беглый президент Украины Виктор Янукович считает незаконным приговор по делу о госизмене, который был вынесен ему Оболонским судом Киева.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Москве.

"Приговор был написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было беспрецедентное. Приговор не имеет ничего общего с законом: сплошные нарушения. Все построено на лжи и на ненависти", - сказал Янукович.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Генеральная прокуратура Украины, которая просила для Януковича 15 лет тюрьмы, отказалась подавать апелляцию на приговор экс-президенту.

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