Проект Стена на границе с РФ реализован на 30% - Госпогранслужба Сегодня, 11:39 42 Цей матеріал також доступний українською Lena Sotnyk via Facebook Завершение реализации проекта Стена – 2021 год Lena Sotnyk via Facebook

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что проект Стена на границе с РФ реализован на 30%.

В эфире 5 канала Слободян отметил, что степень готовности сооружений в рамках проекта адекватна его финансированию.

"Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время, состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - отметил пресс-секретарь Госпогранслужбы.

При этом на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

"Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", - цитирует Слободяна Интерфакс-Украина.

Слободян отметил, что перенос сроков завершения строительства зависел от финансирования, но сама реализация проекта никогда не останавливалась.

"Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование... сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", - рассказал он.

Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.

Протяженность всей сухопутной украинско-российской границы составляет 1, 974 км.

В августе 2016 года прокуратура Черниговской области обвинила должностных лиц одного из государственных предприятий в хищении средств в ходе строительства фортификационных сооружений на границе с Россией.

В общей сложности НАБУ по подозрению в хищениях при строительстве объекта задержало восемь человек.