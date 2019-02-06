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Проект Стена на границе с РФ реализован на 30% - Госпогранслужба

Сегодня, 11:39
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Lena Sotnyk via Facebook

Завершение реализации проекта Стена – 2021 год

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что проект Стена на границе с РФ реализован на 30%.

В эфире 5 канала Слободян отметил, что степень готовности сооружений в рамках проекта адекватна его финансированию.

"Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время, состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", -  отметил пресс-секретарь Госпогранслужбы.

При этом  на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

"Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", - цитирует Слободяна Интерфакс-Украина. 

Слободян отметил, что перенос сроков завершения строительства зависел от финансирования, но сама реализация проекта никогда не останавливалась.

"Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование... сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", - рассказал он.

Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.  

Протяженность всей сухопутной украинско-российской границы составляет 1, 974 км.

В августе 2016 года прокуратура Черниговской области обвинила должностных лиц одного из государственных предприятий в хищении средств в ходе строительства фортификационных сооружений на границе с Россией.

В общей сложности НАБУ по подозрению в хищениях при строительстве объекта задержало восемь человек.

Теги:   Олег Слободян Госпогранслужба Украины Проект Стена

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