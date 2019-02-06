Виталий Шабунин
Еще 10 абсурдных решений суда, отстранившего Ульяну Супрун
Иван Примаченко
Красная линия. О чем говорит война против Супрун
Энтони Мур
Сложите себе цену. Как начать зарабатывать больше?
Александр Мотыль
Три непредсказуемых игрока гонки-2019

Отстранение Супрун: глава Минздрава уехала в командировку

Сегодня, 09:33
2453
Цей матеріал також доступний українською

Станислав Грещишин via Facebook

Детали командировки не уточняются

Отстраненная от должности главы Минздрава Уляна Супрун находится в командировке. 

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТСН.

Где именно Супрун находится в командировке, не уточняется.

Напомним, 5 февраля глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава Украины.

Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете в отношении Супрун из СМИ, и сейчас министерство консультируется с юристами.

Кабмин поддержал главу Минздрава и решил обжаловать решение суда.

Поддержку Супрун выразили также премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко.

Сама глава Минздрава пока не прокомментировала случившееся.

В Минюсте заявили, что будут обжаловать решение суда.

Теги:   Минздрав Командировка Уляна Супрун

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Бокс

Сегодня, 01:25

article_img
Бой Ломаченко за новый титул оказался на грани срыва
Бокс

Вчера, 13:48

article_img
Российский чемпион мира не хотел бы драться с Гвоздиком
Политика

Вчера, 15:48

article_img
Кабмин выразил поддержку Супрун: полный текст заявления

Выбор редакции

Мода

Вчера, 21:46

article_img
Самый желанный ритейлер в Украине. Знакомьтесь, Тадаси Янай - владелец Uniqlo и самый богатый человек Японии
Страны

Сегодня, 09:19

article_img
Я ее построю. Топ-5 месседжей Трампа из обращения к Конгрессу
События

Вчера, 22:35

article_img
Или иду бухать, или на собрание. Три истории украинцев, которые бросили пить благодаря Анонимным Алкоголикам

ТОП 3

Политика

Вчера, 18:31

article_img
Порошенко поддержал Супрун и подтвердил, что у нее есть гражданство Украины
19728
Политика

4 февраля, 17:25

article_img
Тимошенко рассказала, кто может занять ключевые посты в Кабмине в случае ее победы
17621
Политика

4 февраля, 11:24

article_img
Днепровский райсуд запретил называть Александра Петровского "Нариком"
12604