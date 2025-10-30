Чего достиг Трамп и что узнал от разведки Зеленский

● Це схоже на фіаско Трампа. Китай погодився співпрацювати щодо припинення війни в Україні. Про це президент США Дональд Трамп сказав журналістам на борту Air Force One за результатами переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном, які відбулися в Південній Кореї. «Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні», — пояснив американський лідер.

На запитання чи обговорював він з Сі Цзіньпіном питання щодо купівлі російської нафти Трамп відповів заперечно.

У китайській заяві за підсумками переговорів зазначалося, що Трамп «з великим ентузіазмом ставиться до врегулювання різних регіональних проблем», і що Китай також сприяє мирним переговорам щодо різних конфліктів.

● Угода на піску. Попри оптимістичну оцінку президента Трампа угода між Китаєм та США видається ненадійною та тимчасовою. А це означає, що найважливіші відносини планети поки будуються на піску. Про це йдеться в публікації The Economist.

● Після зустрічі з лідером Китаю президент США повідомив, що сторони домовилися знизити загальні мита на китайські товари з 57% до 47%. Вони також досягли низки інших домовленостей. Трамп оголосив, що торговельні суперечки між Вашингтоном і Пекіном «врегульовані». Крім того, за його словами, під час переговорів вдалося укласти річну угоду щодо постачання рідкоземельних металів, які є стратегічно важливими для світової економіки.

● Зеленський оцінив втрати Путіна. Українська розвідка фіксує суттєві збитки Росії від уже застосованих санкцій проти нафтових компаній. За умови продовження тиску втрати РФ лише від тих обмежень, що були введені нещодавно, становитимуть не менше $50 млрд за рік. Про це розповів президент України Володимир Зеленський після доповіді голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олега Іващенка.

Глава держави повідомив, що є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину. За словами Зеленського, на основі цієї інформації Київ скорегує комунікацію з союзниками в підготовці нових обмежень.

● Покровськ та Куп’янськ тримаються. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Про це він заявив після візиту на Покровський напрямок.

Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, окупанти нарощують активність. У Покровську російська піхота уникає боєзіткнень і накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Сирський підкреслив необхідність якісної роботи розвідувальних та ударних дронів для знищення противника. Також ударно-пошукові дії виконують групи Десантно-штурмових військ, штурмових полків, Сил спеціальних операцій, Центру спецпризначення ВСП, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

Сили оборони відбили атаки противника поблизу Нового Шахового, але російські окупанти просунулися в Донецькій і Запорізькій областях, повідомив проєкт DeepState.

● Складний удар. Президент Володимир Зеленський заявив, що армія країни-агресорки Росії у ніч проти 30 жовтня запустила по Україні понад 650 дронів і більш ніж 50 ракет різних типів, зокрема балістику та аеробалістику.

«Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато було збито, але, на жаль, є влучання», — повідомив глава держави.

Президент зазначив, що у Запоріжжі внаслідок атаки РФ відомо про десятки постраждалих, є загиблі. У Ладижині Вінницької області зазнав важкого поранення семирічний хлопчик. За словами Зеленського, було багато ударів по «енергетиці та звичайному життю» у Вінницькій, Київській, Вінницькій, Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Івано-Франківській та Львівській областях.

● Рахунок збитих йшов на сотні, але… Сили оборони України в ніч проти четверга знешкодили 623 цілі із 705 засобів повітряного нападу противника, зафіксовані прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях, падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України, повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі: 592 із 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 7 із 8 крилатих ракет Калібр; 1 із 2 крилату ракету Іскандер-К; 21 із 30 крилатих ракет Х-101; 2 із 2 керованих авіаційні ракети Х-59/69. ППО Сил оборони не вдалося знешкодити 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал, 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та одну керовану авіаційну ракету Х-31П.

● Били по ТЕС. 30 жовтня Росія завдала нових масованих ударів по об'єктах української енергетики. ДТЕК підтвердив серйозні пошкодження кількох своїх ТЕС.

ДТЕК не назвала конкретні регіони, де розташовані ці ТЕС, однак пошкодження об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури підтверджували обласні військові адміністрації Івано-Франківської, Львівської (два об'єкти), Вінницької областей.

● Значні знеструмлення. Станом на ранок 30 жовтня внаслідок вже третьої з початку цього місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти з’явилась значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях, зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та у Запоріжжі. «Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація», — повідомила Укренерго.

Місто Ладижин у Вінницькій області залишилось без тепло- та водопостачання внаслідок російського обстрілу в ніч проти четверга, повідомив секретар міської ради Олександр Коломієць. Там почали підвозити воду та ще зранку почали готувати альтернативну систему теплопостачання. У Львівській області внаслідок комбінованого удару РФ пошкоджені два об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

● Кудрицький вийшов із СІЗО. Колишній очільник НЕК Укренерго Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 13,7 млн грн, повідомило РБК-Україна з посиланням на джерела. За даними агентства, за Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, внесли заставу.

21 жовтня ДБР провело обшуки у Кудрицького. За словами правоохоронців, слідчі дії здійснювались у межах кримінального провадження щодо можливого зловживання службовим становищем та привласнення коштів державної компанії. 28 жовтня працівники ДБР затримали Кудрицького у Львівській області. Йому та бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого звинувачують у постачанні неякісного одягу ЗСУ, оголосили підозру в шахрайському заволодінні коштами Укренерго.

Під час судового засідання Кудрицький зазначив, що підписав два договори за результатами процедури закупівель, які мав підписати за посадою, і це був «стандартний рутинний процес». «Сторона обвинувачення навела тільки факт підписання договорів… Для Укренерго захист авансових платежів банківською гарантією — абсолютно стандартна практика… Фактично мене обвинувачують в тому, що Укренерго з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію», — пояснив він.

І насамкінець:

● Воєнний стан — до 5 лютого. Президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують із 5 листопада цього року воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто до 3 лютого 2026-го.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.