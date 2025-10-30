Зеленский заявил, что санкции против российских нефтяных компаний уже нанесли существенный ущерб (Фото: Зеленский/Telegram)

Киев фиксирует существенные убытки России от уже примененных санкций против нефтяных компаний . При условии продолжения давления потери РФ только от тех ограничений, которые были введены недавно, составят не менее $50 млрд в год.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главы СВР Олега Иващенко.

Глава государства сообщил, что есть первые детальные оценки от разведки относительно влияния новых санкций партнеров на российскую военную машину. По словам Зеленского, на основе этой информации Киев скорректирует коммуникацию с союзниками в подготовке новых ограничений.

Реклама

«Фиксируем существенные убытки России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагаем, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее $50 млрд в год», — говорит Зеленский.

Президент утверждает, что санкционных шагов партнеров будет еще больше, и Украина уже имеет соответствующие сигналы.

По его словам, объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок «точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке», которыми пугают россияне.

Зеленский говорит, что был также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций. Значительную часть предложений Киева партнеры учитывают, отметил он.

Президент заявил, что должны быть реализованы меры в отношении российского танкерного флота, о которых он говорил с европейскими лидерами на встрече «коалиции желающих» на прошлой неделе.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции Соединенных Штатов «повлияют» на мирный процесс.

Издание Financial Times писало, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл в сочетании с последующими ограничениями Евросоюза в отношении российской энергетики стали мощным ударом по военной экономике страны-агрессора России.

28 октября посол США в НАТО Мэтью Уитакер в интервью агентству Bloomberg заявил, что Трамп намерен довести дело до конца и ввести жесткие новые нефтяные санкции против РФ, чтобы заставить Путина начать переговоры о прекращении войны в Украине.