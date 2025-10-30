Бывший глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО под залог в размере 13,7 млн гривен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в четверг, 30 октября.

По данным агентства, за Кудрицкого, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, внесли залог.

29 октября бывшему главе НЭК Укрэнерго Кудрицкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 декабря с правом выхода под залог в 13 млн 730 тыс. грн. Суд также принял ходатайство о взятии Кудрицкого на поруки от нардепов Инны Совсун и Максима Хлапука.

21 октября Государственное бюро расследований провело обыски у Кудрицкого. По словам правоохранителей, следственные действия осуществлялись в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

28 октября стало известно, что сотрудники ГБР задержали Кудрицкого во Львовской области. Ему и бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого обвиняют в поставках некачественной одежды ВСУ, объявили подозрение в мошенническом завладении средствами Укрэнерго.

Экс-глава Укрэнерго отверг обвинения и заявил, что подписал только один документ от имени компании, а других доказательств его причастности к завладению средствами нет. Он назвал подозрение ГБР абсурдным.

Кудрицкого уволили с должности главы НЭК Укрэнерго, которую он занимал с августа 2020 года, 2 сентября 2024 года по решению наблюдательного совета.