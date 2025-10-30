Президент Владимир Зеленский в четверг, 30 октября, подписал законы, которые продлевают с 5 ноября этого года военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Карточки соответствующих документов № 14128 и № 14129 за подписью главы государства опубликовали на сайте Верховной Рады.

Согласно законам, с 5 ноября 2025 года военное положение и всеобщая мобилизация продлевается еще на 90 дней — до 3 февраля 2026-го.

21 октября Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней.

Это было уже 17-е голосование за соответствующие законы с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

20 октября Зеленский заявил, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией. По его словам, сейчас у президента США Дональда Трампа и в мире царит такое настроение — «давайте все силы бросим и закончим войну России против Украины».